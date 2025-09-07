https://ria.ru/20250907/rogov-2040265091.html

Российские войска выбили ВСУ из Юнаковки, заявил Рогов

2025-09-07T12:00:00+03:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Российские войска выбили подразделения ВСУ из села Юнаковка Сумской области Украины, откуда противник ранее осуществлял вылазки в сторону Курской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Пришла подтвержденная оперативная информация от наших военных с линии фронта, что враг выбит из села Юнаковка в Сумской области, откуда год назад боевики ВСУ осуществляли вторжение в Курскую область по направлению к городу Суджа", - сказал Рогов. По его словам, Юнаковку и Суджу соединяет трасса, по которой ранее противник и перебрасывал силы в приграничную зону Курской области. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

