Рейтинг@Mail.ru
Российские войска выбили ВСУ из Юнаковки, заявил Рогов - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:00 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/rogov-2040265091.html
Российские войска выбили ВСУ из Юнаковки, заявил Рогов
Российские войска выбили ВСУ из Юнаковки, заявил Рогов - РИА Новости, 07.09.2025
Российские войска выбили ВСУ из Юнаковки, заявил Рогов
Российские войска выбили подразделения ВСУ из села Юнаковка Сумской области Украины, откуда противник ранее осуществлял вылазки в сторону Курской области,... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T12:00:00+03:00
2025-09-07T12:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир рогов
валерий герасимов
владимир путин
сумская область
россия
курская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032545472_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_a17f8e1859969dc80462cd85d048544a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Российские войска выбили подразделения ВСУ из села Юнаковка Сумской области Украины, откуда противник ранее осуществлял вылазки в сторону Курской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Пришла подтвержденная оперативная информация от наших военных с линии фронта, что враг выбит из села Юнаковка в Сумской области, откуда год назад боевики ВСУ осуществляли вторжение в Курскую область по направлению к городу Суджа", - сказал Рогов. По его словам, Юнаковку и Суджу соединяет трасса, по которой ранее противник и перебрасывал силы в приграничную зону Курской области. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250907/vsu-2040254143.html
сумская область
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032545472_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_b0ceb48d05f4c21e3f3cb97bc04e6812.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир рогов, валерий герасимов, владимир путин, сумская область, россия, курская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Сумская область, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность
Российские войска выбили ВСУ из Юнаковки, заявил Рогов

Рогов: российские войска выбили ВСУ из Юнаковки в Сумской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО
Боевая работа расчета РСЗО - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Российские войска выбили подразделения ВСУ из села Юнаковка Сумской области Украины, откуда противник ранее осуществлял вылазки в сторону Курской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Пришла подтвержденная оперативная информация от наших военных с линии фронта, что враг выбит из села Юнаковка в Сумской области, откуда год назад боевики ВСУ осуществляли вторжение в Курскую область по направлению к городу Суджа", - сказал Рогов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По его словам, Юнаковку и Суджу соединяет трасса, по которой ранее противник и перебрасывал силы в приграничную зону Курской области.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
ВС России уничтожили пункты ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
10:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговВалерий ГерасимовВладимир ПутинСумская областьРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала