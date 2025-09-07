Рогов рассказал о взрывах, прогремевших в Запорожье

https://ria.ru/20250907/rogov-2040246503.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Около десяти взрывов прозвучало в оккупированном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Поступила оперативная информация о серии взрывов в городе Запорожье. Всего около десяти. Предварительно, нанесены удары по военным объектам города, которые ВСУ скрывают на производственных площадках заводов", - сказал Рогов. По его словам, над городом также работала украинская ПВО. Ранее в воскресенье назначенный киевским режимом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждал, что в подконтрольной ВСУ части Запорожской области прозвучали взрывы. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

