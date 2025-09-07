Рейтинг@Mail.ru
Рогов рассказал о взрывах, прогремевших в Запорожье - РИА Новости, 07.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:49 07.09.2025
Рогов рассказал о взрывах, прогремевших в Запорожье
Рогов рассказал о взрывах, прогремевших в Запорожье - РИА Новости, 07.09.2025
Рогов рассказал о взрывах, прогремевших в Запорожье
Около десяти взрывов прозвучало в оккупированном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам...
специальная военная операция на украине
россия
запорожье
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
запорожская областная государственная администрация
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Около десяти взрывов прозвучало в оккупированном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Поступила оперативная информация о серии взрывов в городе Запорожье. Всего около десяти. Предварительно, нанесены удары по военным объектам города, которые ВСУ скрывают на производственных площадках заводов", - сказал Рогов. По его словам, над городом также работала украинская ПВО. Ранее в воскресенье назначенный киевским режимом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждал, что в подконтрольной ВСУ части Запорожской области прозвучали взрывы. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
россия
запорожье
запорожская область
россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Запорожская областная государственная администрация
Рогов рассказал о взрывах, прогремевших в Запорожье

Около десяти взрывов прогремело в подконтрольном ВСУ Запорожье

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Около десяти взрывов прозвучало в оккупированном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Поступила оперативная информация о серии взрывов в городе Запорожье. Всего около десяти. Предварительно, нанесены удары по военным объектам города, которые ВСУ скрывают на производственных площадках заводов", - сказал Рогов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По его словам, над городом также работала украинская ПВО.
Ранее в воскресенье назначенный киевским режимом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждал, что в подконтрольной ВСУ части Запорожской области прозвучали взрывы.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Боец рассказал, для чего ВСУ используют "Птиц Мадьяра" под Константиновкой
08:37
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожьеЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныЗапорожская областная государственная администрация
 
 
