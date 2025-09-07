https://ria.ru/20250907/roboty-2040244280.html
Алиханов: Яндекс и Сбер планируют представить антропоморфных роботов
Алиханов: Яндекс и Сбер планируют представить антропоморфных роботов - РИА Новости, 07.09.2025
Алиханов: Яндекс и Сбер планируют представить антропоморфных роботов
Яндекс и Сбер в 2025-2026 годах планируют представить своих первых антропоморфных роботов, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Яндекс и Сбер в 2025-2026 годах планируют представить своих первых антропоморфных роботов, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости на ВЭФ. "В перспективе, ООО "Яндекс" и ПАО "Сбербанк России" планируют представить своих первых антропоморфных роботов уже в этом-следующем году", — сказал он. Алиханов отметил, что в России уже есть российские разработки антропоморфных роботов. Так, НПО "Андроидная техника" произвела свыше 40 роботов, среди которых робот Федор, который в 2019 году летал на МКС и другие. "Одним из наиболее узнаваемых брендов в российском сегменте робототехники является ООО "Промобот". Год назад компания представила прототип антропоморфного робота АРДИ, как вариант на его основе могут создать полноценную антропоморфную платформу", — добавил министр. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.
Алиханов: Яндекс и Сбер планируют представить антропоморфных роботов
Алиханов: Яндекс и Сбер представят антропоморфных роботов в 2025-2026 годах