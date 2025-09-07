https://ria.ru/20250907/rabotniki-2040234546.html

На горнодобывающем предприятии в Хабаровском крае погибли три работника

Три работника на горнодобывающем предприятии АО "Многовершинное" в Хабаровском крае погибли после детонации взрывчатых веществ в штольне, сообщили РИА Новости в

ХАБАРОВСК, 7 сен - РИА Новости. Три работника на горнодобывающем предприятии АО "Многовершинное" в Хабаровском крае погибли после детонации взрывчатых веществ в штольне, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. Как рассказали в ведомстве, ЧП произошло в субботу. "При проведении производственных работ в штольне АО "Многовершинное" в Николаевском районе произошла детонация взрывчатых веществ. Три человека погибли", - рассказала собеседница агентства. Как уточняет СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО, детонация произошла в ходе перевозки взрывчатого вещества.Николаевская-на-Амуре городская прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), поставлены на контроль надзорного ведомства.

Кадры с места ЧП в штольне в Хабаровском крае Три работника погибли на горнодобывающем предприятии в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре. В ведомстве также публикуют последствия ЧП в штольне, где произошла детонация. 2025-09-07T04:21 true PT0M08S

