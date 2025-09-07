Рейтинг@Mail.ru
На горнодобывающем предприятии в Хабаровском крае погибли три работника - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:21 07.09.2025 (обновлено: 08:34 07.09.2025)
https://ria.ru/20250907/rabotniki-2040234546.html
На горнодобывающем предприятии в Хабаровском крае погибли три работника
На горнодобывающем предприятии в Хабаровском крае погибли три работника - РИА Новости, 07.09.2025
На горнодобывающем предприятии в Хабаровском крае погибли три работника
Три работника на горнодобывающем предприятии АО "Многовершинное" в Хабаровском крае погибли после детонации взрывчатых веществ в штольне, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T04:21:00+03:00
2025-09-07T08:34:00+03:00
происшествия
хабаровский край
николаевский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040244589_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5be3c460e903c5de072a4a66f44affbc.jpg
ХАБАРОВСК, 7 сен - РИА Новости. Три работника на горнодобывающем предприятии АО "Многовершинное" в Хабаровском крае погибли после детонации взрывчатых веществ в штольне, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. Как рассказали в ведомстве, ЧП произошло в субботу. "При проведении производственных работ в штольне АО "Многовершинное" в Николаевском районе произошла детонация взрывчатых веществ. Три человека погибли", - рассказала собеседница агентства. Как уточняет СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО, детонация произошла в ходе перевозки взрывчатого вещества.Николаевская-на-Амуре городская прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), поставлены на контроль надзорного ведомства.
https://ria.ru/20250903/kolodets-2039394061.html
хабаровский край
николаевский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с места ЧП в штольне в Хабаровском крае
Три работника погибли на горнодобывающем предприятии в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре. В ведомстве также публикуют последствия ЧП в штольне, где произошла детонация.
2025-09-07T04:21
true
PT0M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040244589_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7dbb3fcefc348a2db19b7c71c3c7711a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хабаровский край, николаевский район, россия
Происшествия, Хабаровский край, Николаевский район, Россия
На горнодобывающем предприятии в Хабаровском крае погибли три работника

Три работника хабаровского горнодобывающего предприятия погибли после взрыва

Читать ria.ru в
Дзен
ХАБАРОВСК, 7 сен - РИА Новости. Три работника на горнодобывающем предприятии АО "Многовершинное" в Хабаровском крае погибли после детонации взрывчатых веществ в штольне, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
Как рассказали в ведомстве, ЧП произошло в субботу.
"При проведении производственных работ в штольне АО "Многовершинное" в Николаевском районе произошла детонация взрывчатых веществ. Три человека погибли", - рассказала собеседница агентства.
Как уточняет СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО, детонация произошла в ходе перевозки взрывчатого вещества.
Николаевская-на-Амуре городская прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), поставлены на контроль надзорного ведомства.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
В Татарстане трое мужчин погибли в канализационном колодце
3 сентября, 14:57
 
ПроисшествияХабаровский крайНиколаевский районРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала