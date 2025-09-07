https://ria.ru/20250907/rabota-2040227132.html

Юрист объяснила, кого могут привлекать к работе вне графика и без доплаты

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Работники с установленным ненормированным графиком могут быть привлечены к работе дольше положенного времени и без оплаты сверхурочных, но есть нюансы, рассказала агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.Речь идет о предприятиях, где производственная необходимость диктует такой график для ряда сотрудников. Он должен быть утвержден приказом, где оговариваются основания для привлечения — например, ликвидация аварии. Оплата сверхурочных в этом случае не предусмотрена, но работникам полагается дополнительный оплачиваемый отпуск не менее трех дней в году. Ненормированный график не может быть установлен без согласия работника, а также для тех, кто работает неполный день или смену.“Заставлять работника постоянно перерабатывать нельзя даже при ненормированном режиме. Иначе это уже будет считаться сверхурочной работой, которая должна быть оплачена в повышенном размере или по выбору должен быть предоставлен отгул не менее времени, отработанного сверхурочно”, — подчеркнула Красовская.В случае нарушения прав она советует жаловаться в Государственную инспекцию труда или суд.

