07.09.2025
02:17 07.09.2025
Юрист объяснила, кого могут привлекать к работе вне графика и без доплаты
Юрист объяснила, кого могут привлекать к работе вне графика и без доплаты - РИА Новости, 07.09.2025
Юрист объяснила, кого могут привлекать к работе вне графика и без доплаты
Работники с установленным ненормированным графиком могут быть привлечены к работе дольше положенного времени и без оплаты сверхурочных, но есть нюансы,... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T02:17:00+03:00
2025-09-07T02:17:00+03:00
общество
оксана красовская
работа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151230/59/1512305953_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_9fadaed632b28b4d7044c1002a81016f.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Работники с установленным ненормированным графиком могут быть привлечены к работе дольше положенного времени и без оплаты сверхурочных, но есть нюансы, рассказала агентству "Прайм" ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.Речь идет о предприятиях, где производственная необходимость диктует такой график для ряда сотрудников. Он должен быть утвержден приказом, где оговариваются основания для привлечения — например, ликвидация аварии. Оплата сверхурочных в этом случае не предусмотрена, но работникам полагается дополнительный оплачиваемый отпуск не менее трех дней в году. Ненормированный график не может быть установлен без согласия работника, а также для тех, кто работает неполный день или смену."Заставлять работника постоянно перерабатывать нельзя даже при ненормированном режиме. Иначе это уже будет считаться сверхурочной работой, которая должна быть оплачена в повышенном размере или по выбору должен быть предоставлен отгул не менее времени, отработанного сверхурочно", — подчеркнула Красовская.В случае нарушения прав она советует жаловаться в Государственную инспекцию труда или суд.
Юрист объяснила, кого могут привлекать к работе вне графика и без доплаты

Юрист Красовская: за ненормированный график могут не платить сверхурочные

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Работники с установленным ненормированным графиком могут быть привлечены к работе дольше положенного времени и без оплаты сверхурочных, но есть нюансы, рассказала агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.
Речь идет о предприятиях, где производственная необходимость диктует такой график для ряда сотрудников. Он должен быть утвержден приказом, где оговариваются основания для привлечения — например, ликвидация аварии. Оплата сверхурочных в этом случае не предусмотрена, но работникам полагается дополнительный оплачиваемый отпуск не менее трех дней в году. Ненормированный график не может быть установлен без согласия работника, а также для тех, кто работает неполный день или смену.
«
“Заставлять работника постоянно перерабатывать нельзя даже при ненормированном режиме. Иначе это уже будет считаться сверхурочной работой, которая должна быть оплачена в повышенном размере или по выбору должен быть предоставлен отгул не менее времени, отработанного сверхурочно”, — подчеркнула Красовская.
В случае нарушения прав она советует жаловаться в Государственную инспекцию труда или суд.
