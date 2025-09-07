Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила за ночь 69 украинских беспилотников
07:39 07.09.2025 (обновлено: 08:59 07.09.2025)
ПВО сбила за ночь 69 украинских беспилотников
Вооруженные силы ночью сбили почти семьдесят дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.09.2025
безопасность
краснодарский край
черное море
воронежская область
вооруженные силы украины
россия
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили почти семьдесят дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны."Седьмого сентября с полуночи до 06:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Бойцы ликвидировали:Украинские военные ежедневно пытаются атаковать гражданские объекты в российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.
краснодарский край
черное море
воронежская область
россия
безопасность, краснодарский край, черное море, воронежская область, вооруженные силы украины, россия
Безопасность, Краснодарский край, Черное море, Воронежская область, Вооруженные силы Украины, Россия

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили почти семьдесят дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны.
"Седьмого сентября с полуночи до 06:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Бойцы ликвидировали:
  • 21 БПЛА — над Краснодарским краем;
  • 13 — над Воронежской областью;
  • десять — над Белгородской;
  • семь — над Астраханской;
  • шесть — над Волгоградской;
  • четыре — над акваторией Азовского моря;
  • три — над Ростовской областью;
  • два — над Брянской;
  • по одному — над Курской, Рязанской областями и Крымом.
Украинские военные ежедневно пытаются атаковать гражданские объекты в российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
