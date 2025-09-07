https://ria.ru/20250907/pvo-2040241584.html
ПВО сбила за ночь 69 украинских беспилотников
ПВО сбила за ночь 69 украинских беспилотников
Вооруженные силы ночью сбили почти семьдесят дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T07:39:00+03:00
2025-09-07T07:39:00+03:00
2025-09-07T08:59:00+03:00
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили почти семьдесят дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны."Седьмого сентября с полуночи до 06:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Бойцы ликвидировали:Украинские военные ежедневно пытаются атаковать гражданские объекты в российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.
