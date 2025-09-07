https://ria.ru/20250907/pvo-2040241584.html

ПВО сбила за ночь 69 украинских беспилотников

ПВО сбила за ночь 69 украинских беспилотников - РИА Новости, 07.09.2025

ПВО сбила за ночь 69 украинских беспилотников

Вооруженные силы ночью сбили почти семьдесят дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T07:39:00+03:00

2025-09-07T07:39:00+03:00

2025-09-07T08:59:00+03:00

безопасность

краснодарский край

черное море

воронежская область

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили почти семьдесят дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны."Седьмого сентября с полуночи до 06:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Бойцы ликвидировали:Украинские военные ежедневно пытаются атаковать гражданские объекты в российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

краснодарский край

черное море

воронежская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, краснодарский край, черное море, воронежская область, вооруженные силы украины, россия