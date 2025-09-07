Опубликованы кадры чаепития Путина и Ким Чен Ына

https://ria.ru/20250907/putin-2040321013.html
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Опубликованы кадры чаепития президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине, а также их беседы в "Аурусе", в котором они вместе приехали на переговоры. Путин и Ким Чен Ын 3 сентября принимали участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Из Дома народных собраний, где проходил торжественный прием для иностранных гостей, Путин и Ким Чен Ын вышли вместе. Они сели в президентский автомобиль и отправились на двусторонние переговоры в государственную резиденцию "Дяоюйтай". Кадры беседы в "Аурусе" и чаепития лидеров опубликовал журналист России 1 Павел Зарубин. На видео можно заметить, как лидеры оживленно беседуют в автомобиле, жестикулируя и улыбаясь. Двусторонние переговоры с участием делегаций России и КНДР продлились более полутора часов, затем лидеры еще около часа общались тет-а-тет. Чаепитие проходило за столом, накрытом светлой скатертью, перед лидерами были небольшие чашки, небольшие тарелочки с угощением и салфетки. Общение за чашкой чая проходило с участием переводчиков.
Ставим окончательную жирную точку в информационных соревнованиях этой недели: только мощная команда нашей программы раздобыла для вас уникальные кадры прямо из "Ауруса" с Путиным и Ким Чен Ыном. И только наша программа нашла кадры, как лидеры России и КНДР после переговоров пили чай в резиденции президента России.
