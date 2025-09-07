Рейтинг@Mail.ru
Опубликованы кадры чаепития Путина и Ким Чен Ына
22:34 07.09.2025 (обновлено: 08:37 08.09.2025)
Опубликованы кадры чаепития Путина и Ким Чен Ына
в мире
россия
кндр (северная корея)
пекин
владимир путин
ким чен ын
павел зарубин
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Опубликованы кадры чаепития президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине, а также их беседы в "Аурусе", в котором они вместе приехали на переговоры. Путин и Ким Чен Ын 3 сентября принимали участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Из Дома народных собраний, где проходил торжественный прием для иностранных гостей, Путин и Ким Чен Ын вышли вместе. Они сели в президентский автомобиль и отправились на двусторонние переговоры в государственную резиденцию "Дяоюйтай". Кадры беседы в "Аурусе" и чаепития лидеров опубликовал журналист России 1 Павел Зарубин. На видео можно заметить, как лидеры оживленно беседуют в автомобиле, жестикулируя и улыбаясь. Двусторонние переговоры с участием делегаций России и КНДР продлились более полутора часов, затем лидеры еще около часа общались тет-а-тет. Чаепитие проходило за столом, накрытом светлой скатертью, перед лидерами были небольшие чашки, небольшие тарелочки с угощением и салфетки. Общение за чашкой чая проходило с участием переводчиков.
В мире, Россия, КНДР (Северная Корея), Пекин, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Павел Зарубин
Опубликовано видео беседы Путина и Ким Чен Ына в резиденции «Дяоюйтай» в Пекине

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Опубликованы кадры чаепития президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине, а также их беседы в "Аурусе", в котором они вместе приехали на переговоры.
Путин и Ким Чен Ын 3 сентября принимали участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Из Дома народных собраний, где проходил торжественный прием для иностранных гостей, Путин и Ким Чен Ын вышли вместе. Они сели в президентский автомобиль и отправились на двусторонние переговоры в государственную резиденцию "Дяоюйтай".
Кадры беседы в "Аурусе" и чаепития лидеров опубликовал журналист России 1 Павел Зарубин.
На видео можно заметить, как лидеры оживленно беседуют в автомобиле, жестикулируя и улыбаясь.
Двусторонние переговоры с участием делегаций России и КНДР продлились более полутора часов, затем лидеры еще около часа общались тет-а-тет.
Чаепитие проходило за столом, накрытом светлой скатертью, перед лидерами были небольшие чашки, небольшие тарелочки с угощением и салфетки. Общение за чашкой чая проходило с участием переводчиков.
Главы иностранных делегаций перед парадом в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
На Западе оценили встречу Путина с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном
4 сентября, 06:08
 
