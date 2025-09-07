Рейтинг@Mail.ru
Путин объединил Россию, заявил Володин - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:08 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/putin-2040316313.html
Путин объединил Россию, заявил Володин
Путин объединил Россию, заявил Володин - РИА Новости, 07.09.2025
Путин объединил Россию, заявил Володин
Президент РФ Владимир Путин возглавил Россию в сложный для неё момент и объединил страну, заявил председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T21:08:00+03:00
2025-09-07T21:08:00+03:00
россия
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018531659_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_de0d24c7928e43bf1a103e89025b1db1.jpg
МОГИЛЕВ, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин возглавил Россию в сложный для неё момент и объединил страну, заявил председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что Путин был избран президентом России в 2000 году, когда Россия находилась в сложной ситуации после 90-х годов и несла в том числе и долговые обязательства Советского Союза, которые легли на страну "тяжелейшим бременем". "Но это всё уже позади. Путин прекратил войну на Кавказе, объединил страну, когда она практически уже распалась", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Молодежного Форума Союзного государства "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти". Он добавил, что несмотря на большое количество вызовов и санкций, число которых уже превышает 30 тысяч, Россия развивается, а "темпы роста экономики за прошлый и позапрошлый годы одни из самых высоких в мире".
https://ria.ru/20250907/volodin-2040297417.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018531659_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_e04421fb1a119ab9af40e0b79e1bd120.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Путин объединил Россию, заявил Володин

Володин: Путин возглавил Россию в сложный для нее момент и объединил страну

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОГИЛЕВ, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин возглавил Россию в сложный для неё момент и объединил страну, заявил председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он напомнил, что Путин был избран президентом России в 2000 году, когда Россия находилась в сложной ситуации после 90-х годов и несла в том числе и долговые обязательства Советского Союза, которые легли на страну "тяжелейшим бременем".
"Но это всё уже позади. Путин прекратил войну на Кавказе, объединил страну, когда она практически уже распалась", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Молодежного Форума Союзного государства "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти".
Он добавил, что несмотря на большое количество вызовов и санкций, число которых уже превышает 30 тысяч, Россия развивается, а "темпы роста экономики за прошлый и позапрошлый годы одни из самых высоких в мире".
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Володин: Путин и Лукашенко сделали все для защиты суверенитета своих стран
Вчера, 17:06
 
РоссияВладимир ПутинВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала