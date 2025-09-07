https://ria.ru/20250907/putin-2040316313.html

Путин объединил Россию, заявил Володин

МОГИЛЕВ, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин возглавил Россию в сложный для неё момент и объединил страну, заявил председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что Путин был избран президентом России в 2000 году, когда Россия находилась в сложной ситуации после 90-х годов и несла в том числе и долговые обязательства Советского Союза, которые легли на страну "тяжелейшим бременем". "Но это всё уже позади. Путин прекратил войну на Кавказе, объединил страну, когда она практически уже распалась", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Молодежного Форума Союзного государства "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти". Он добавил, что несмотря на большое количество вызовов и санкций, число которых уже превышает 30 тысяч, Россия развивается, а "темпы роста экономики за прошлый и позапрошлый годы одни из самых высоких в мире".

