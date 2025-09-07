Путин поздравил "Союз армян России" с 25-летием организации
Путин поздравил участников торжеств в честь 25-летия "Союза армян России"
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил участников и гостей торжественных мероприятий, посвященных 25-летию образования Общероссийской общественной организации "Союз армян России" (САР), соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой — 25-летием образования Общероссийской общественной организации "Союз армян России". Отрадно, что вы проводите последовательную работу, направленную на гармонизацию межнациональных отношений, интеграцию армянской диаспоры в российское общество", — отметил глава государства.
Президент добавил, что во многом благодаря усилиям Союза реализуются содержательные культурные, образовательные, просветительские проекты, воплощаются в жизнь важные инициативы в сфере молодежной политики и патриотического воспитания подрастающего поколения.
Путин отметил значимую поддержку, которую Союз армян России оказывает участникам и ветеранам специальной военной операции, а также их семьям и близким.
Глава государства подчеркнул, что за прошедшие годы САР объединил армянские общины по всей стране, а востребованной деятельностью и плодотворным диалогом с органами власти значительно укрепил свой авторитет.
Путин выразил уверенность, что торжественные мероприятия к юбилею организации пройдут на достойном уровне и дадут старт новым перспективным идеям и замыслам.
