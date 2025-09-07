https://ria.ru/20250907/putin-2040288714.html

Путин поздравил "Союз армян России" с 25-летием организации

Путин поздравил "Союз армян России" с 25-летием организации - РИА Новости, 07.09.2025

Путин поздравил "Союз армян России" с 25-летием организации

Президент Владимир Путин поздравил участников и гостей торжественных мероприятий, посвященных 25-летию образования Общероссийской общественной организации "Союз РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T15:44:00+03:00

2025-09-07T15:44:00+03:00

2025-09-07T16:51:00+03:00

россия

владимир путин

союз армян россии (сар)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил участников и гостей торжественных мероприятий, посвященных 25-летию образования Общероссийской общественной организации "Союз армян России" (САР), соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой — 25-летием образования Общероссийской общественной организации "Союз армян России". Отрадно, что вы проводите последовательную работу, направленную на гармонизацию межнациональных отношений, интеграцию армянской диаспоры в российское общество", — отметил глава государства.Президент добавил, что во многом благодаря усилиям Союза реализуются содержательные культурные, образовательные, просветительские проекты, воплощаются в жизнь важные инициативы в сфере молодежной политики и патриотического воспитания подрастающего поколения.Путин отметил значимую поддержку, которую Союз армян России оказывает участникам и ветеранам специальной военной операции, а также их семьям и близким. Глава государства подчеркнул, что за прошедшие годы САР объединил армянские общины по всей стране, а востребованной деятельностью и плодотворным диалогом с органами власти значительно укрепил свой авторитет. Путин выразил уверенность, что торжественные мероприятия к юбилею организации пройдут на достойном уровне и дадут старт новым перспективным идеям и замыслам.

https://ria.ru/20250718/armeniya-2029841073.html

https://ria.ru/20230624/splochenie-1880174983.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, союз армян россии (сар)