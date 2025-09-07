Путин примет участие в онлайн-саммите БРИКС

https://ria.ru/20250907/putin-2040283527.html

Президент Владимир Путин на следующей неделе примет участие в онлайн-саммите БРИКС, сообщил журналист Павел Зарубин. РИА Новости, 07.09.2025

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин на следующей неделе примет участие в онлайн-саммите БРИКС, сообщил журналист Павел Зарубин."Видимо, стоит ожидать участия президента в нем по телемосту", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".Также в графике Путина есть региональная поездка."На следующей неделе Москва отмечает День города, а президент всегда участвует в мероприятиях по этому поводу", — добавил журналист.Онлайн-саммит БРИКСБразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередную виртуальную встречу стран — участниц организации для обсуждения торговой политики президента США Дональда Трампа.Глава Белого дома 30 июля подписал указ о введении 50-процентных пошлин в отношении страны за действия, "представляющие угрозу для Соединенных Штатов". По его словам, любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительным тарифом.Со своей стороны, Лула да Силва заявил, что Бразилия сосредоточится на поиске других торговых партнеров. Также страна запустила процедуру разрешения споров в рамках ВТО, запросив консультации с Вашингтоном.По данным газеты Globo, бразильское правительство поручило палате внешней торговли начать консультации о применении закона об экономической взаимности. Этот документ позволяет принимать контрмеры против государств, которые вводят ограничения в отношении экспорта страны.У палаты есть 30 дней, чтобы решить, попадают ли действия Штатов под ответные меры. В латиноамериканской стране считают, что этот шаг поможет ускорить диалог и переговоры.

