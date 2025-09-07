Рейтинг@Mail.ru
Путин примет участие в онлайн-саммите БРИКС - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 07.09.2025 (обновлено: 15:38 07.09.2025)
https://ria.ru/20250907/putin-2040283527.html
Путин примет участие в онлайн-саммите БРИКС
Путин примет участие в онлайн-саммите БРИКС - РИА Новости, 07.09.2025
Путин примет участие в онлайн-саммите БРИКС
Президент Владимир Путин на следующей неделе примет участие в онлайн-саммите БРИКС, сообщил журналист Павел Зарубин. РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T15:10:00+03:00
2025-09-07T15:38:00+03:00
в мире
россия
бразилия
москва
владимир путин
павел зарубин
луис инасиу лула да силва
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572767409_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_a42d134780c0151b58fb823b222dd82f.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин на следующей неделе примет участие в онлайн-саммите БРИКС, сообщил журналист Павел Зарубин."Видимо, стоит ожидать участия президента в нем по телемосту", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".Также в графике Путина есть региональная поездка."На следующей неделе Москва отмечает День города, а президент всегда участвует в мероприятиях по этому поводу", — добавил журналист.Онлайн-саммит БРИКСБразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередную виртуальную встречу стран — участниц организации для обсуждения торговой политики президента США Дональда Трампа.Глава Белого дома 30 июля подписал указ о введении 50-процентных пошлин в отношении страны за действия, "представляющие угрозу для Соединенных Штатов". По его словам, любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительным тарифом.Со своей стороны, Лула да Силва заявил, что Бразилия сосредоточится на поиске других торговых партнеров. Также страна запустила процедуру разрешения споров в рамках ВТО, запросив консультации с Вашингтоном.По данным газеты Globo, бразильское правительство поручило палате внешней торговли начать консультации о применении закона об экономической взаимности. Этот документ позволяет принимать контрмеры против государств, которые вводят ограничения в отношении экспорта страны.У палаты есть 30 дней, чтобы решить, попадают ли действия Штатов под ответные меры. В латиноамериканской стране считают, что этот шаг поможет ускорить диалог и переговоры.
https://ria.ru/20250907/briks-2040280452.html
https://ria.ru/20250807/briks-2034032378.html
https://ria.ru/20250907/peskov-2040258251.html
https://ria.ru/20250901/lavrov-2038928906.html
россия
бразилия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572767409_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_1d3bd279fbfc278129828eab563ee792.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, бразилия, москва, владимир путин, павел зарубин, луис инасиу лула да силва, брикс, сша, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Россия, Бразилия, Москва, Владимир Путин, Павел Зарубин, Луис Инасиу Лула да Силва, БРИКС, США, Всемирная торговая организация (ВТО)
Путин примет участие в онлайн-саммите БРИКС

Путин примет участие в онлайн-саммите БРИКС и посетит один из регионов России

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин на следующей неделе примет участие в онлайн-саммите БРИКС, сообщил журналист Павел Зарубин.
"Видимо, стоит ожидать участия президента в нем по телемосту", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Си Цзиньпин примет участие в виртуальном саммите БРИКС
14:34
Также в графике Путина есть региональная поездка.
"На следующей неделе Москва отмечает День города, а президент всегда участвует в мероприятиях по этому поводу", — добавил журналист.
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Пошлины Трампа могут ускорить дедолларизацию в БРИКС, считает эксперт
7 августа, 21:21

Онлайн-саммит БРИКС

Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередную виртуальную встречу стран — участниц организации для обсуждения торговой политики президента США Дональда Трампа.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С 2024-го к ним присоединились Египет, ОАЭ, Эфиопия, Иран, а с января 2025 года — Индонезия.

Дмитрий Песков на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Мировая экономика сталкивается с тарифными войнами, заявил Песков
10:34
Глава Белого дома 30 июля подписал указ о введении 50-процентных пошлин в отношении страны за действия, "представляющие угрозу для Соединенных Штатов". По его словам, любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительным тарифом.
Со своей стороны, Лула да Силва заявил, что Бразилия сосредоточится на поиске других торговых партнеров. Также страна запустила процедуру разрешения споров в рамках ВТО, запросив консультации с Вашингтоном.
По данным газеты Globo, бразильское правительство поручило палате внешней торговли начать консультации о применении закона об экономической взаимности. Этот документ позволяет принимать контрмеры против государств, которые вводят ограничения в отношении экспорта страны.
У палаты есть 30 дней, чтобы решить, попадают ли действия Штатов под ответные меры. В латиноамериканской стране считают, что этот шаг поможет ускорить диалог и переговоры.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Запад пытается помешать формированию многополярности, заявил Лавров
1 сентября, 19:04
 
В миреРоссияБразилияМоскваВладимир ПутинПавел ЗарубинЛуис Инасиу Лула да СилваБРИКССШАВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала