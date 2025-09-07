Рейтинг@Mail.ru
В Британии отреагировали на ответ Путина Западу - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 07.09.2025 (обновлено: 16:48 07.09.2025)
https://ria.ru/20250907/putin-2040273093.html
В Британии отреагировали на ответ Путина Западу
В Британии отреагировали на ответ Путина Западу - РИА Новости, 07.09.2025
В Британии отреагировали на ответ Путина Западу
Daily Express назвала оценку президента России Владимира Путина идеи разместить европейских военных на территории Украины жестким и пугающим сигналом Западу. "В РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T13:08:00+03:00
2025-09-07T16:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444398_0:0:3154:1775_1920x0_80_0_0_dfd0c664aa77b0d085d8f62268fa4e75.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Daily Express назвала оценку президента России Владимира Путина идеи разместить европейских военных на территории Украины жестким и пугающим сигналом Западу. "В своем пугающем послании Западу он предупредил, что любые иностранные войска, размещенные на Украине, станут "законными целями", — говорится в публикации. Это заявление он сделал, выступая на пленарном заседании ВЭФ-2025. Путин также отметил, что если удастся добиться устойчивого мира, то никакого смысла в размещении иностранных военных контингентов на территории Украины нет, потому что Россия будет исполнять мирные договоренности в полном объеме. Российская сторона не раз заявляла, что выступает категорически против и не видит возможности для компромисса по этому вопросу. В МИД планы направить на Украину иностранных солдат называли провокационным шагом, направленным на поддержание нездоровых иллюзий у киевских властей.
https://ria.ru/20250907/ukraina-2040260015.html
https://ria.ru/20250907/donbass-2040246649.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444398_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_9562b9edb4c867bb216ae4ed6ec2f7b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Россия
В Британии отреагировали на ответ Путина Западу

DE: Путин послал жесткий сигнал Западу по конфликту на Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Daily Express назвала оценку президента России Владимира Путина идеи разместить европейских военных на территории Украины жестким и пугающим сигналом Западу.

"В своем пугающем послании Западу он предупредил, что любые иностранные войска, размещенные на Украине, станут "законными целями", — говорится в публикации.
Энтони Радакин - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Заявление главы штаба обороны Британии о России поразило журналиста
10:58
Это заявление он сделал, выступая на пленарном заседании ВЭФ-2025. Путин также отметил, что если удастся добиться устойчивого мира, то никакого смысла в размещении иностранных военных контингентов на территории Украины нет, потому что Россия будет исполнять мирные договоренности в полном объеме.

Российская сторона не раз заявляла, что выступает категорически против и не видит возможности для компромисса по этому вопросу. В МИД планы направить на Украину иностранных солдат называли провокационным шагом, направленным на поддержание нездоровых иллюзий у киевских властей.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
"Больше нет". Офицер ВСУ раскрыл, что произошло в ДНР
08:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала