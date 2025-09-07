https://ria.ru/20250907/putin-2040273093.html

В Британии отреагировали на ответ Путина Западу

В Британии отреагировали на ответ Путина Западу - РИА Новости, 07.09.2025

В Британии отреагировали на ответ Путина Западу

Daily Express назвала оценку президента России Владимира Путина идеи разместить европейских военных на территории Украины жестким и пугающим сигналом Западу.

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Daily Express назвала оценку президента России Владимира Путина идеи разместить европейских военных на территории Украины жестким и пугающим сигналом Западу. "В своем пугающем послании Западу он предупредил, что любые иностранные войска, размещенные на Украине, станут "законными целями", — говорится в публикации. Это заявление он сделал, выступая на пленарном заседании ВЭФ-2025. Путин также отметил, что если удастся добиться устойчивого мира, то никакого смысла в размещении иностранных военных контингентов на территории Украины нет, потому что Россия будет исполнять мирные договоренности в полном объеме. Российская сторона не раз заявляла, что выступает категорически против и не видит возможности для компромисса по этому вопросу. В МИД планы направить на Украину иностранных солдат называли провокационным шагом, направленным на поддержание нездоровых иллюзий у киевских властей.

