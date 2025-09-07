https://ria.ru/20250907/putin-2040266202.html

Путин уступил премьеру Индии свое место в президентском "Аурусе"

Путин уступил премьеру Индии свое место в президентском "Аурусе" - РИА Новости, 07.09.2025

Путин уступил премьеру Индии свое место в президентском "Аурусе"

Президент Владимир Путин на саммите ШОС в Китае уступил премьеру Индии Нарендре Моди свое место в "Аурусе", пока они ехали к месту двусторонней встречи. РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T12:08:00+03:00

2025-09-07T12:08:00+03:00

2025-09-07T15:35:00+03:00

в мире

россия

индия

владимир путин

нарендра моди

павел зарубин

шос

саммит шос в китае в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040265594_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0ae5db4cc98b252fd3c368a7e456ce80.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин на саммите ШОС в Китае уступил премьеру Индии Нарендре Моди свое место в "Аурусе", пока они ехали к месту двусторонней встречи."Индийскому премьеру Путин уступил свое место в автомобиле", — написал журналист "России 1" Павел Зарубин, опубликовав видео в Telegram-канале.Пока дверь "Ауруса" не закрылась, помощник индийского премьера попросил сделать фото "для истории". На кадрах также можно заметить, как Моди с интересом осматривает салон автомобиля.С площадки мероприятия они выехали к месту проведения встречи в резиденцию в Ritz-Carlton на автомобиле "Аурус". Кортеж подъехал к отелю, сопровождавшие лидеров делегации вошли в здание, но лидеры продолжили общение с глазу на глаз в машине. Их беседа тет-а-тет продолжалась около часа.Как рассказал Моди, он обсудил с Путиным сотрудничество в экономической, финансовой и энергетической сферах. Премьер Индии назвал состоявшуюся встречу отличной.

https://ria.ru/20250901/aurus-2038869570.html

https://ria.ru/20250901/sammit-2038828694.html

https://ria.ru/20250906/ssha-2040082827.html

россия

индия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин и Моди в "Аурусе" Путин и Моди в "Аурусе" 2025-09-07T12:08 true PT1M42S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, индия, владимир путин, нарендра моди, павел зарубин, шос, саммит шос в китае в 2025 году, китай