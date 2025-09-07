Рейтинг@Mail.ru
Путин уступил премьеру Индии свое место в президентском "Аурусе"
12:08 07.09.2025 (обновлено: 15:35 07.09.2025)
Путин уступил премьеру Индии свое место в президентском "Аурусе"
Путин уступил премьеру Индии свое место в президентском "Аурусе" - РИА Новости, 07.09.2025
Путин уступил премьеру Индии свое место в президентском "Аурусе"
Президент Владимир Путин на саммите ШОС в Китае уступил премьеру Индии Нарендре Моди свое место в "Аурусе", пока они ехали к месту двусторонней встречи. РИА Новости, 07.09.2025
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин на саммите ШОС в Китае уступил премьеру Индии Нарендре Моди свое место в "Аурусе", пока они ехали к месту двусторонней встречи."Индийскому премьеру Путин уступил свое место в автомобиле", — написал журналист "России 1" Павел Зарубин, опубликовав видео в Telegram-канале.Пока дверь "Ауруса" не закрылась, помощник индийского премьера попросил сделать фото "для истории". На кадрах также можно заметить, как Моди с интересом осматривает салон автомобиля.С площадки мероприятия они выехали к месту проведения встречи в резиденцию в Ritz-Carlton на автомобиле "Аурус". Кортеж подъехал к отелю, сопровождавшие лидеров делегации вошли в здание, но лидеры продолжили общение с глазу на глаз в машине. Их беседа тет-а-тет продолжалась около часа.Как рассказал Моди, он обсудил с Путиным сотрудничество в экономической, финансовой и энергетической сферах. Премьер Индии назвал состоявшуюся встречу отличной.
Путин уступил премьеру Индии свое место в президентском "Аурусе"

Путин на саммите ШОС уступил Моди свое место в президентском "Аурусе"

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин на саммите ШОС в Китае уступил премьеру Индии Нарендре Моди свое место в "Аурусе", пока они ехали к месту двусторонней встречи.
"Индийскому премьеру Путин уступил свое место в автомобиле", — написал журналист "России 1" Павел Зарубин, опубликовав видео в Telegram-канале.
Пока дверь "Ауруса" не закрылась, помощник индийского премьера попросил сделать фото "для истории". На кадрах также можно заметить, как Моди с интересом осматривает салон автомобиля.

Переговоры Путина и его индийского коллеги прошли в понедельник "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.

С площадки мероприятия они выехали к месту проведения встречи в резиденцию в Ritz-Carlton на автомобиле "Аурус". Кортеж подъехал к отелю, сопровождавшие лидеров делегации вошли в здание, но лидеры продолжили общение с глазу на глаз в машине. Их беседа тет-а-тет продолжалась около часа.
Как рассказал Моди, он обсудил с Путиным сотрудничество в экономической, финансовой и энергетической сферах. Премьер Индии назвал состоявшуюся встречу отличной.
