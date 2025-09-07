https://ria.ru/20250907/putin-2040266202.html
Путин уступил премьеру Индии свое место в президентском "Аурусе"
Путин уступил премьеру Индии свое место в президентском "Аурусе" - РИА Новости, 07.09.2025
Путин уступил премьеру Индии свое место в президентском "Аурусе"
Президент Владимир Путин на саммите ШОС в Китае уступил премьеру Индии Нарендре Моди свое место в "Аурусе", пока они ехали к месту двусторонней встречи. РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T12:08:00+03:00
2025-09-07T12:08:00+03:00
2025-09-07T15:35:00+03:00
в мире
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
павел зарубин
шос
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040265594_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0ae5db4cc98b252fd3c368a7e456ce80.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин на саммите ШОС в Китае уступил премьеру Индии Нарендре Моди свое место в "Аурусе", пока они ехали к месту двусторонней встречи."Индийскому премьеру Путин уступил свое место в автомобиле", — написал журналист "России 1" Павел Зарубин, опубликовав видео в Telegram-канале.Пока дверь "Ауруса" не закрылась, помощник индийского премьера попросил сделать фото "для истории". На кадрах также можно заметить, как Моди с интересом осматривает салон автомобиля.С площадки мероприятия они выехали к месту проведения встречи в резиденцию в Ritz-Carlton на автомобиле "Аурус". Кортеж подъехал к отелю, сопровождавшие лидеров делегации вошли в здание, но лидеры продолжили общение с глазу на глаз в машине. Их беседа тет-а-тет продолжалась около часа.Как рассказал Моди, он обсудил с Путиным сотрудничество в экономической, финансовой и энергетической сферах. Премьер Индии назвал состоявшуюся встречу отличной.
https://ria.ru/20250901/aurus-2038869570.html
https://ria.ru/20250901/sammit-2038828694.html
https://ria.ru/20250906/ssha-2040082827.html
россия
индия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040265594_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ba3f860e01ecf357aa19516620c8c9e1.jpg
Путин и Моди в "Аурусе"
Путин и Моди в "Аурусе"
2025-09-07T12:08
true
PT1M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, индия, владимир путин, нарендра моди, павел зарубин, шос, саммит шос в китае в 2025 году, китай
В мире, Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Павел Зарубин, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году, Китай
Путин уступил премьеру Индии свое место в президентском "Аурусе"
Путин на саммите ШОС уступил Моди свое место в президентском "Аурусе"