Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:57 07.09.2025
ВСУ пытаются атаковать направление Щербиновки в ДНР, заявил Пушилин
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские войска планомерно улучшают позиции на константиновском направлении ДНР, где украинские боевики пытаются атаковать направление Щербиновки, сообщил глава республики Денис Пушилин. "На константиновском направлении продолжаются бои на южном охвате. Это с южной стороны ранее освобожденного населенного пункта Клебан-Бык. Украинские боевики пытаются атаковать направление Щербиновки. Но мы видим все равно планомерное улучшение позиций для наших подразделений", - сказал Пушилин в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.
донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
ВСУ пытаются атаковать направление Щербиновки в ДНР, заявил Пушилин

Пушилин: ВС РФ улучшают позиции на константиновском направлении ДНР

Боевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО
Боевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские войска планомерно улучшают позиции на константиновском направлении ДНР, где украинские боевики пытаются атаковать направление Щербиновки, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"На константиновском направлении продолжаются бои на южном охвате. Это с южной стороны ранее освобожденного населенного пункта Клебан-Бык. Украинские боевики пытаются атаковать направление Щербиновки. Но мы видим все равно планомерное улучшение позиций для наших подразделений", - сказал Пушилин в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.
Украинский военнослужащий
"Больше нет". Офицер ВСУ раскрыл, что произошло в ДНР
Вчера, 08:49
 
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
 
 
