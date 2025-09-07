https://ria.ru/20250907/pushilin-2040314977.html
ВСУ пытаются атаковать направление Щербиновки в ДНР, заявил Пушилин
ВСУ пытаются атаковать направление Щербиновки в ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 07.09.2025
ВСУ пытаются атаковать направление Щербиновки в ДНР, заявил Пушилин
Российские войска планомерно улучшают позиции на константиновском направлении ДНР, где украинские боевики пытаются атаковать направление Щербиновки, сообщил... РИА Новости, 07.09.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские войска планомерно улучшают позиции на константиновском направлении ДНР, где украинские боевики пытаются атаковать направление Щербиновки, сообщил глава республики Денис Пушилин. "На константиновском направлении продолжаются бои на южном охвате. Это с южной стороны ранее освобожденного населенного пункта Клебан-Бык. Украинские боевики пытаются атаковать направление Щербиновки. Но мы видим все равно планомерное улучшение позиций для наших подразделений", - сказал Пушилин в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.
ВСУ пытаются атаковать направление Щербиновки в ДНР, заявил Пушилин
