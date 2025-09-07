Пушилин заявил об ожесточенных боях в районе Красного Лимана

https://ria.ru/20250907/pushilin-2040314278.html

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Ожесточенные боестолкновения происходят в районе населенного пункта Красный Лиман, сообщил глава ЛНР Денис Пушилин. "На краснолиманском направлении основные боевые действия, такие достаточно ожесточенные боестолкновения в районе уже населенного пункта Красный Лиман проходят", - сказал Пушилин в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.

