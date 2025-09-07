https://ria.ru/20250907/pushilin-2040314278.html
Пушилин заявил об ожесточенных боях в районе Красного Лимана
Пушилин заявил об ожесточенных боях в районе Красного Лимана - РИА Новости, 07.09.2025
Пушилин заявил об ожесточенных боях в районе Красного Лимана
Ожесточенные боестолкновения происходят в районе населенного пункта Красный Лиман, сообщил глава ЛНР Денис Пушилин. РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T20:54:00+03:00
2025-09-07T20:54:00+03:00
2025-09-07T20:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
красный лиман
луганская народная республика
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Ожесточенные боестолкновения происходят в районе населенного пункта Красный Лиман, сообщил глава ЛНР Денис Пушилин. "На краснолиманском направлении основные боевые действия, такие достаточно ожесточенные боестолкновения в районе уже населенного пункта Красный Лиман проходят", - сказал Пушилин в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250907/donbass-2040246649.html
красный лиман
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8e408382f88eac070f016b4fd0a2c70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красный лиман, луганская народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Красный Лиман, Луганская Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин заявил об ожесточенных боях в районе Красного Лимана
Пушилин: на Краснолиманском направлении идут ожесточенные бои