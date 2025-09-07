Рейтинг@Mail.ru
Российские войска перерезают ВСУ логистику в районе Удачного - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:51 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/pushilin-2040313680.html
Российские войска перерезают ВСУ логистику в районе Удачного
Российские войска перерезают ВСУ логистику в районе Удачного - РИА Новости, 07.09.2025
Российские войска перерезают ВСУ логистику в районе Удачного
Российские войска в районе Удачного в ДНР перерезают ВСУ логистику, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T20:51:00+03:00
2025-09-07T20:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382080_0:96:3300:1952_1920x0_80_0_0_4b046a0b1018d29887658cb3e6d6f089.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские войска в районе Удачного в ДНР перерезают ВСУ логистику, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Мы видим, что в районе Удачного бойцы двигаются на север, перерезая дороги, соединяющие украинские позиции. То есть, нарушая логистику", - сказал Пушилин в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250907/donbass-2040246649.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382080_569:0:3300:2048_1920x0_80_0_0_0282ea98bb99e522c0e09f5dfe40ea83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Российские войска перерезают ВСУ логистику в районе Удачного

Пушилин: ВС РФ в районе Удачного перерезают дороги, соединяющие позиции ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские войска в районе Удачного в ДНР перерезают ВСУ логистику, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Мы видим, что в районе Удачного бойцы двигаются на север, перерезая дороги, соединяющие украинские позиции. То есть, нарушая логистику", - сказал Пушилин в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
"Больше нет". Офицер ВСУ раскрыл, что произошло в ДНР
Вчера, 08:49
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала