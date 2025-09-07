https://ria.ru/20250907/pushilin-2040313680.html
Российские войска перерезают ВСУ логистику в районе Удачного
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские войска в районе Удачного в ДНР перерезают ВСУ логистику, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Мы видим, что в районе Удачного бойцы двигаются на север, перерезая дороги, соединяющие украинские позиции. То есть, нарушая логистику", - сказал Пушилин в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.
