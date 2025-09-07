https://ria.ru/20250907/ptitsy-2040313483.html

Военные спасли совенка, застрявшего в антидроновой сетке

Военные спасли совенка, застрявшего в антидроновой сетке - РИА Новости, 07.09.2025

Военные спасли совенка, застрявшего в антидроновой сетке

Военнослужащий Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" с позывным "Борода" вместе с сослуживцами спас четырёх птиц, в частности совёнка,... РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T20:45:00+03:00

2025-09-07T20:45:00+03:00

2025-09-07T20:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040313087_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ad4880368d9979f175b83e7750844172.jpg

БЕЛГОРОД, 7 сен — РИА Новости. Военнослужащий Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" с позывным "Борода" вместе с сослуживцами спас четырёх птиц, в частности совёнка, которые запутались в антидроновой сетке, об этом он рассказал корреспонденту РИА Новости. "Дороги сейчас укрывают сетками. Новая технология борьбы с дронами... В пути следования, если замечается птица, которая подает признаки жизни, так сказать, пробуем спасти. За все время было около четырех штук спасено лично мной. Самое яркое это вот этот совенок", — рассказал "Борода". Он добавил, что противник не отличается гуманностью по отношению к животным, используют их тела для маскировки самодельных взрывных устройств. Об этом ранее сообщало РИА Новости. "По дороге к ЛБС (линии боевого соприкосновения) попадались сброшенные противником заминированные трупы животных... Да, это негуманно. Не самое лучшее, что мог придумать противник, но оно есть", — подчеркнул "Борода".

https://ria.ru/20241027/voennyy-1980394140.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Военные группировки "Север" спасают птиц, застревающих в антидроновых сетях Военные группировки "Север" спасают птиц, застревающих в украинских антидроновых сетях, рассказал РИА Новости боец Ленинградского гвардейского полка группировки "Север" с позывным "Борода". 2025-09-07T20:45 true PT1M47S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия