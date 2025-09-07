https://ria.ru/20250907/ptitsy-2040313483.html
Военные спасли совенка, застрявшего в антидроновой сетке
БЕЛГОРОД, 7 сен — РИА Новости. Военнослужащий Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" с позывным "Борода" вместе с сослуживцами спас четырёх птиц, в частности совёнка, которые запутались в антидроновой сетке, об этом он рассказал корреспонденту РИА Новости. "Дороги сейчас укрывают сетками. Новая технология борьбы с дронами... В пути следования, если замечается птица, которая подает признаки жизни, так сказать, пробуем спасти. За все время было около четырех штук спасено лично мной. Самое яркое это вот этот совенок", — рассказал "Борода". Он добавил, что противник не отличается гуманностью по отношению к животным, используют их тела для маскировки самодельных взрывных устройств. Об этом ранее сообщало РИА Новости. "По дороге к ЛБС (линии боевого соприкосновения) попадались сброшенные противником заминированные трупы животных... Да, это негуманно. Не самое лучшее, что мог придумать противник, но оно есть", — подчеркнул "Борода".
