Военные спасли совенка, застрявшего в антидроновой сетке - 07.09.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:45 07.09.2025
Военные спасли совенка, застрявшего в антидроновой сетке
Военные спасли совенка, застрявшего в антидроновой сетке - РИА Новости, 07.09.2025
Военные спасли совенка, застрявшего в антидроновой сетке
Военнослужащий Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" с позывным "Борода" вместе с сослуживцами спас четырёх птиц, в частности совёнка,... РИА Новости, 07.09.2025
БЕЛГОРОД, 7 сен — РИА Новости. Военнослужащий Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" с позывным "Борода" вместе с сослуживцами спас четырёх птиц, в частности совёнка, которые запутались в антидроновой сетке, об этом он рассказал корреспонденту РИА Новости. "Дороги сейчас укрывают сетками. Новая технология борьбы с дронами... В пути следования, если замечается птица, которая подает признаки жизни, так сказать, пробуем спасти. За все время было около четырех штук спасено лично мной. Самое яркое это вот этот совенок", — рассказал "Борода". Он добавил, что противник не отличается гуманностью по отношению к животным, используют их тела для маскировки самодельных взрывных устройств. Об этом ранее сообщало РИА Новости. "По дороге к ЛБС (линии боевого соприкосновения) попадались сброшенные противником заминированные трупы животных... Да, это негуманно. Не самое лучшее, что мог придумать противник, но оно есть", — подчеркнул "Борода".
происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия
Военные спасли совенка, застрявшего в антидроновой сетке

Бойцы «Севера» спасли четырех птиц, запутавшихся в антидроновой сетке

БЕЛГОРОД, 7 сен — РИА Новости. Военнослужащий Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" с позывным "Борода" вместе с сослуживцами спас четырёх птиц, в частности совёнка, которые запутались в антидроновой сетке, об этом он рассказал корреспонденту РИА Новости.
"Дороги сейчас укрывают сетками. Новая технология борьбы с дронами... В пути следования, если замечается птица, которая подает признаки жизни, так сказать, пробуем спасти. За все время было около четырех штук спасено лично мной. Самое яркое это вот этот совенок", — рассказал "Борода".
Он добавил, что противник не отличается гуманностью по отношению к животным, используют их тела для маскировки самодельных взрывных устройств. Об этом ранее сообщало РИА Новости.
"По дороге к ЛБС (линии боевого соприкосновения) попадались сброшенные противником заминированные трупы животных... Да, это негуманно. Не самое лучшее, что мог придумать противник, но оно есть", — подчеркнул "Борода".
Под Угледаром спасли американца, помогавшего российским войскам
Под Угледаром спасли американца, помогавшего российским войскам
27 октября 2024, 19:43
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
