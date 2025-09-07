Рейтинг@Mail.ru
В ОП рассказали, за что родителей могут лишить прав на детей - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:27 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/prava-2040230574.html
В ОП рассказали, за что родителей могут лишить прав на детей
В ОП рассказали, за что родителей могут лишить прав на детей - РИА Новости, 07.09.2025
В ОП рассказали, за что родителей могут лишить прав на детей
Лишение родительских прав применяется как крайняя мера и возможно только в случае, если защитить интересы ребенка другим способом нельзя, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T02:27:00+03:00
2025-09-07T02:27:00+03:00
общество
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594174244_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_99974154367c144157a4e35d74503fcc.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Лишение родительских прав применяется как крайняя мера и возможно только в случае, если защитить интересы ребенка другим способом нельзя, рассказал РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. "Лишение родительских прав является крайней мерой и допускается только в случае, если защитить интересы ребенка другим способом невозможно. Правовые основания лишения родительских прав установлены статьей 69 СК РФ (семейного кодекса РФ - ред.)", - рассказал Машаров. Он пояснил, что родители могут быть лишены судом родительских прав, если они отказываются без уважительных причин забрать ребенка из родильного дома, медицинской, образовательной или социальной организации либо злоупотребляют своими родительскими правами. "Родители, или один из них, могут быть лишены судом родительских прав, если они уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов. Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей может выражаться в отсутствии заботы об их здоровье, о физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, обучении", - добавил Машаров. Он также отметил, что лишение прав возможно и при хроническом алкоголизме или наркомании, подтвержденных медицинскими документами, а также если родители совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей, другого родителя, супруга или членов семьи, что должно быть установлено вступившим в законную силу судебным решением или постановлением органа предварительного расследования. "Под злоупотреблением родительскими обязанностями понимается использование своих прав в ущерб интересам детей, например создание препятствий к получению ими общего образования, вовлечение в занятие азартными играми, склонение к бродяжничеству, попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств или психотропных веществ", - рассказал Машаров. Он отметил, что родители также могут быть лишены судом родительских прав в случае жестокого обращения с детьми, включая физическое или психическое насилие и покушение на половую неприкосновенность. Машаров подчеркнул, что восстановление родителей в родительских правах предусмотрено статьей 72 Семейного кодекса РФ и возможно при изменении поведения, образа жизни или отношения к воспитанию ребенка, при этом для восстановления необходимо подать иск в суд.
https://ria.ru/20250813/jurist-2034913794.html
https://ria.ru/20250806/opeka-chto-eto-takoe-2033667196.html
https://ria.ru/20250731/usynovlenie-rebenka-2032691543.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594174244_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_09af0f2f1c9d063c3a1bd18cace87fec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В ОП рассказали, за что родителей могут лишить прав на детей

Машаров: лишить родительских прав могут при уклонении от обязанностей

© Depositphotos.com / pressmasterДевушка подписывает документы
Девушка подписывает документы - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© Depositphotos.com / pressmaster
Девушка подписывает документы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Лишение родительских прав применяется как крайняя мера и возможно только в случае, если защитить интересы ребенка другим способом нельзя, рассказал РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
"Лишение родительских прав является крайней мерой и допускается только в случае, если защитить интересы ребенка другим способом невозможно. Правовые основания лишения родительских прав установлены статьей 69 СК РФ (семейного кодекса РФ - ред.)", - рассказал Машаров.
Ребенок держит за руку взрослого - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Юрист рассказала, когда родители могут изменить имя или фамилию ребенка
13 августа, 02:38
Он пояснил, что родители могут быть лишены судом родительских прав, если они отказываются без уважительных причин забрать ребенка из родильного дома, медицинской, образовательной или социальной организации либо злоупотребляют своими родительскими правами.
"Родители, или один из них, могут быть лишены судом родительских прав, если они уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов. Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей может выражаться в отсутствии заботы об их здоровье, о физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, обучении", - добавил Машаров.
Он также отметил, что лишение прав возможно и при хроническом алкоголизме или наркомании, подтвержденных медицинскими документами, а также если родители совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей, другого родителя, супруга или членов семьи, что должно быть установлено вступившим в законную силу судебным решением или постановлением органа предварительного расследования.
Опека - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Опека в России: что это такое и как оформить в 2025 году
6 августа, 12:02
"Под злоупотреблением родительскими обязанностями понимается использование своих прав в ущерб интересам детей, например создание препятствий к получению ими общего образования, вовлечение в занятие азартными играми, склонение к бродяжничеству, попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств или психотропных веществ", - рассказал Машаров.
Он отметил, что родители также могут быть лишены судом родительских прав в случае жестокого обращения с детьми, включая физическое или психическое насилие и покушение на половую неприкосновенность.
Машаров подчеркнул, что восстановление родителей в родительских правах предусмотрено статьей 72 Семейного кодекса РФ и возможно при изменении поведения, образа жизни или отношения к воспитанию ребенка, при этом для восстановления необходимо подать иск в суд.
Девушка с ребенком - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Усыновление ребенка в 2025 году: как происходит и что необходимо
31 июля, 18:34
 
ОбществоРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала