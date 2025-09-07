https://ria.ru/20250907/pozhar-2040232467.html
На кубанском НПЗ после падения обломков БПЛА начался пожар
На кубанском НПЗ после падения обломков БПЛА начался пожар - РИА Новости, 07.09.2025
На кубанском НПЗ после падения обломков БПЛА начался пожар
Обломки БПЛА упали на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае, начался небольшой пожар, который оперативно ликвидировали, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T03:37:00+03:00
2025-09-07T03:37:00+03:00
2025-09-07T03:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
северский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1c/1874607493_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_307bdb8d7022280a1980fc4ef4f7d74d.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае, начался небольшой пожар, который оперативно ликвидировали, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб региона в своем Telegram-канале."В Северском районе обломки БПЛА упали на территории Ильского НПЗ. В результате загорелась одна из технологических установок. Пожар площадью в несколько квадратных метров оперативно ликвидировали. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.На месте работают пожарно-спасательные формирования, специальные и экстренные службы, персонал нефтеперерабатывающего завода эвакуировали в укрытия.Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.
https://ria.ru/20250906/bespilotnik-2040176190.html
краснодарский край
северский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1c/1874607493_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_327e69e04d9f8655d24c05121e42bd3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, северский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Северский район
На кубанском НПЗ после падения обломков БПЛА начался пожар
Из-за падения обломков БПЛА на Ильском НПЗ в Кубани начался пожар