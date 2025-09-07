Рейтинг@Mail.ru
На кубанском НПЗ после падения обломков БПЛА начался пожар
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:37 07.09.2025 (обновлено: 03:40 07.09.2025)
На кубанском НПЗ после падения обломков БПЛА начался пожар
На кубанском НПЗ после падения обломков БПЛА начался пожар - РИА Новости, 07.09.2025
На кубанском НПЗ после падения обломков БПЛА начался пожар
Обломки БПЛА упали на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае, начался небольшой пожар, который оперативно ликвидировали, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 07.09.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
северский район
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае, начался небольшой пожар, который оперативно ликвидировали, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб региона в своем Telegram-канале."В Северском районе обломки БПЛА упали на территории Ильского НПЗ. В результате загорелась одна из технологических установок. Пожар площадью в несколько квадратных метров оперативно ликвидировали. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.На месте работают пожарно-спасательные формирования, специальные и экстренные службы, персонал нефтеперерабатывающего завода эвакуировали в укрытия.Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.
происшествия, краснодарский край, северский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Северский район
На кубанском НПЗ после падения обломков БПЛА начался пожар

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИльский НПЗ в Краснодарском крае
Ильский НПЗ в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае, начался небольшой пожар, который оперативно ликвидировали, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб региона в своем Telegram-канале.
Северском районе обломки БПЛА упали на территории Ильского НПЗ. В результате загорелась одна из технологических установок. Пожар площадью в несколько квадратных метров оперативно ликвидировали. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.
На месте работают пожарно-спасательные формирования, специальные и экстренные службы, персонал нефтеперерабатывающего завода эвакуировали в укрытия.
Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.
В Новгородской области обнаружили обломки БПЛА
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКраснодарский крайСеверский район
 
 
