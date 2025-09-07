https://ria.ru/20250907/pozhar-2040232467.html

На кубанском НПЗ после падения обломков БПЛА начался пожар

На кубанском НПЗ после падения обломков БПЛА начался пожар

специальная военная операция на украине

происшествия

краснодарский край

северский район

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае, начался небольшой пожар, который оперативно ликвидировали, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб региона в своем Telegram-канале."В Северском районе обломки БПЛА упали на территории Ильского НПЗ. В результате загорелась одна из технологических установок. Пожар площадью в несколько квадратных метров оперативно ликвидировали. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.На месте работают пожарно-спасательные формирования, специальные и экстренные службы, персонал нефтеперерабатывающего завода эвакуировали в укрытия.Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.

краснодарский край

северский район

2025

происшествия, краснодарский край, северский район