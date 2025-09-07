Рейтинг@Mail.ru
В штате Индиана произошел пожар - РИА Новости, 07.09.2025
01:23 07.09.2025
В штате Индиана произошел пожар
Промышленный пожар вспыхнул в американском городе Ньюбург, штат Индиана, заявила пожарная служба округа Вандерберг. РИА Новости, 07.09.2025
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Промышленный пожар вспыхнул в американском городе Ньюбург, штат Индиана, заявила пожарная служба округа Вандерберг. "Округ Уоррик - 5226 Ванн-роуд (улица в Ньюбурге - ред.). Промышленный пожар с присутствием химических веществ. Избегайте этого района в течение ближайших двух часов. На месте работают группа химической защиты пожарного управления Эвансвилла и несколько пожарных расчетов", - говорится в заявлении агентства по чрезвычайным ситуациям округа Вандерберг в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Из-за возможного присутствия опасных химических веществ местные власти советуют жителям близлежащих районов оставаться в помещении до особого уведомления, уточнило ведомство.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
© Fotolia / webookemАвтомобиль полиции и пожарная машина на вызове
Автомобиль полиции и пожарная машина на вызове - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© Fotolia / webookem
Автомобиль полиции и пожарная машина на вызове. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Промышленный пожар вспыхнул в американском городе Ньюбург, штат Индиана, заявила пожарная служба округа Вандерберг.
"Округ Уоррик - 5226 Ванн-роуд (улица в Ньюбурге - ред.). Промышленный пожар с присутствием химических веществ. Избегайте этого района в течение ближайших двух часов. На месте работают группа химической защиты пожарного управления Эвансвилла и несколько пожарных расчетов", - говорится в заявлении агентства по чрезвычайным ситуациям округа Вандерберг в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Из-за возможного присутствия опасных химических веществ местные власти советуют жителям близлежащих районов оставаться в помещении до особого уведомления, уточнило ведомство.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Disney World в Орландо, США - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
СМИ: во Всемирном центре отдыха Уолта Диснея в США вспыхнул пожар
23 марта, 04:34
 
