В штате Индиана произошел пожар

В штате Индиана произошел пожар

07.09.2025

ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Промышленный пожар вспыхнул в американском городе Ньюбург, штат Индиана, заявила пожарная служба округа Вандерберг. "Округ Уоррик - 5226 Ванн-роуд (улица в Ньюбурге - ред.). Промышленный пожар с присутствием химических веществ. Избегайте этого района в течение ближайших двух часов. На месте работают группа химической защиты пожарного управления Эвансвилла и несколько пожарных расчетов", - говорится в заявлении агентства по чрезвычайным ситуациям округа Вандерберг в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Из-за возможного присутствия опасных химических веществ местные власти советуют жителям близлежащих районов оставаться в помещении до особого уведомления, уточнило ведомство.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

