Потребителей в Запорожской области постепенно подключают к электричеству

Потребителей в Запорожской области постепенно подключают к электричеству - РИА Новости, 07.09.2025

Потребителей в Запорожской области постепенно подключают к электричеству

07.09.2025

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Потребителей в населенных пунктах Запорожской области, где произошло отключение света, поэтапно подключают к электроснабжению, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Ранее глава региона сообщал о частичном отключения электроснабжения в населенных пунктах Запорожской области. "Энергетики поэтапно подключают потребителей в населенных пунктах, где произошло аварийное отключение электроснабжения", - написал он в Тelegram-канале. Он отметил, что все системы работают в штатном режиме.

запорожская область

2025

Новости

