https://ria.ru/20250907/potrebiteli-2040321357.html
Потребителей в Запорожской области постепенно подключают к электричеству
Потребителей в Запорожской области постепенно подключают к электричеству - РИА Новости, 07.09.2025
Потребителей в Запорожской области постепенно подключают к электричеству
Потребителей в населенных пунктах Запорожской области, где произошло отключение света, поэтапно подключают к электроснабжению, сообщил губернатор Евгений... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T22:43:00+03:00
2025-09-07T22:43:00+03:00
2025-09-07T22:43:00+03:00
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2f46cc84a1bf26ab941a5fcbdb9c43c5.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Потребителей в населенных пунктах Запорожской области, где произошло отключение света, поэтапно подключают к электроснабжению, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Ранее глава региона сообщал о частичном отключения электроснабжения в населенных пунктах Запорожской области. "Энергетики поэтапно подключают потребителей в населенных пунктах, где произошло аварийное отключение электроснабжения", - написал он в Тelegram-канале. Он отметил, что все системы работают в штатном режиме.
https://ria.ru/20250808/vojska-2034136574.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_f2d06dc544c82e53b080535e78b43942.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, запорожская область, евгений балицкий
Происшествия, Запорожская область, Евгений Балицкий
Потребителей в Запорожской области постепенно подключают к электричеству
Балицкий сообщил о поэтапном подключении потребителей к электроснабжению