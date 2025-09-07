Рейтинг@Mail.ru
Потребителей в Запорожской области постепенно подключают к электричеству - РИА Новости, 07.09.2025
22:43 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/potrebiteli-2040321357.html
Потребителей в Запорожской области постепенно подключают к электричеству
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Потребителей в населенных пунктах Запорожской области, где произошло отключение света, поэтапно подключают к электроснабжению, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Ранее глава региона сообщал о частичном отключения электроснабжения в населенных пунктах Запорожской области. "Энергетики поэтапно подключают потребителей в населенных пунктах, где произошло аварийное отключение электроснабжения", - написал он в Тelegram-канале. Он отметил, что все системы работают в штатном режиме.
запорожская область
происшествия, запорожская область, евгений балицкий
Происшествия, Запорожская область, Евгений Балицкий
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Потребителей в населенных пунктах Запорожской области, где произошло отключение света, поэтапно подключают к электроснабжению, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Ранее глава региона сообщал о частичном отключения электроснабжения в населенных пунктах Запорожской области.
"Энергетики поэтапно подключают потребителей в населенных пунктах, где произошло аварийное отключение электроснабжения", - написал он в Тelegram-канале.
Он отметил, что все системы работают в штатном режиме.
8 августа, 13:41
 
ПроисшествияЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
