Посольство России в Швеции вновь подверглось нападению с применением дрона
Посольство России в Швеции вновь подверглось нападению с применением дрона - РИА Новости, 07.09.2025
Посольство России в Швеции вновь подверглось нападению с применением дрона
Посольство России в Швеции подверглось очередному нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пластиковый пакет с краской, сообщили в воскресенье в РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T11:22:00+03:00
2025-09-07T11:22:00+03:00
2025-09-07T15:58:00+03:00
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Посольство России в Швеции подверглось очередному нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пластиковый пакет с краской, сообщили в воскресенье в дипмиссии."Ранним утром 7 сентября посольство России в Швеции подверглось очередному нападению с использованием дрона, с которого на территорию дипмиссии был сброшен пластиковый пакет с краской. Предыдущая атака беспилотника на посольство произошла 25 мая. Затем 17 июня, 5 июля и 21 августа таким нападениям подвергалось торговое представительство России в Стокгольме", — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.По данным дипломатов, атаки дронов на посольство и торгпредство России в столице Швеции продолжаются более года и стали уже систематическим явлением."Расследования этих инцидентов, якобы ведущиеся шведской полицией, до сих пор не выявили ни исполнителей, ни организаторов этих акций. Вывод может быть лишь один: шведские власти последовательно не выполняют своих обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года по обеспечению безопасности и неприкосновенности иностранных дипломатических миссий", — добавили в посольстве.Как уточнили в дипмиссии, речь идет не только о пренебрежении дипломатическим иммунитетом российских учреждений, но и о прямом нарушении шведского законодательства: по совместному ходатайству посольства России и полиции Швеции над посольством и торгпредством России установлены бесполетные зоны."Вся ответственность за последствия этой ситуации лежит на шведской стороне", — подчеркнули дипломаты.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Москва настаивает на выполнении Стокгольмом обязательств по обеспечению безопасности российских загранпредставительств.
Посольство России в Швеции вновь подверглось нападению с применением дрона
На посольство РФ в Швеции с дрона был сброшен пакет с краской
