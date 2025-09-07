Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Швеции вновь подверглось нападению с применением дрона - РИА Новости, 07.09.2025
11:22 07.09.2025 (обновлено: 15:58 07.09.2025)
Посольство России в Швеции вновь подверглось нападению с применением дрона
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Посольство России в Швеции подверглось очередному нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пластиковый пакет с краской, сообщили в воскресенье в дипмиссии."Ранним утром 7 сентября посольство России в Швеции подверглось очередному нападению с использованием дрона, с которого на территорию дипмиссии был сброшен пластиковый пакет с краской. Предыдущая атака беспилотника на посольство произошла 25 мая. Затем 17 июня, 5 июля и 21 августа таким нападениям подвергалось торговое представительство России в Стокгольме", — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.По данным дипломатов, атаки дронов на посольство и торгпредство России в столице Швеции продолжаются более года и стали уже систематическим явлением."Расследования этих инцидентов, якобы ведущиеся шведской полицией, до сих пор не выявили ни исполнителей, ни организаторов этих акций. Вывод может быть лишь один: шведские власти последовательно не выполняют своих обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года по обеспечению безопасности и неприкосновенности иностранных дипломатических миссий", — добавили в посольстве.Как уточнили в дипмиссии, речь идет не только о пренебрежении дипломатическим иммунитетом российских учреждений, но и о прямом нарушении шведского законодательства: по совместному ходатайству посольства России и полиции Швеции над посольством и торгпредством России установлены бесполетные зоны."Вся ответственность за последствия этой ситуации лежит на шведской стороне", — подчеркнули дипломаты.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Москва настаивает на выполнении Стокгольмом обязательств по обеспечению безопасности российских загранпредставительств.
Посольство России в Швеции вновь подверглось нападению с применением дрона

© Фото : Посольство России в ШвецииЗдание посольства России в Швеции
Здание посольства России в Швеции - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© Фото : Посольство России в Швеции
Здание посольства России в Швеции. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Посольство России в Швеции подверглось очередному нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пластиковый пакет с краской, сообщили в воскресенье в дипмиссии.
"Ранним утром 7 сентября посольство России в Швеции подверглось очередному нападению с использованием дрона, с которого на территорию дипмиссии был сброшен пластиковый пакет с краской. Предыдущая атака беспилотника на посольство произошла 25 мая. Затем 17 июня, 5 июля и 21 августа таким нападениям подвергалось торговое представительство России в Стокгольме", — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
По данным дипломатов, атаки дронов на посольство и торгпредство России в столице Швеции продолжаются более года и стали уже систематическим явлением.
"Расследования этих инцидентов, якобы ведущиеся шведской полицией, до сих пор не выявили ни исполнителей, ни организаторов этих акций. Вывод может быть лишь один: шведские власти последовательно не выполняют своих обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года по обеспечению безопасности и неприкосновенности иностранных дипломатических миссий", — добавили в посольстве.
Как уточнили в дипмиссии, речь идет не только о пренебрежении дипломатическим иммунитетом российских учреждений, но и о прямом нарушении шведского законодательства: по совместному ходатайству посольства России и полиции Швеции над посольством и торгпредством России установлены бесполетные зоны.
"Вся ответственность за последствия этой ситуации лежит на шведской стороне", — подчеркнули дипломаты.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Москва настаивает на выполнении Стокгольмом обязательств по обеспечению безопасности российских загранпредставительств.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
МИД призвал Стокгольм обеспечить безопасность российских посольств
22 августа, 16:25
 
