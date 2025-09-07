Польша задействовала самолеты на фоне якобы активности России на Украине

https://ria.ru/20250907/polsha-2040233542.html

2025-09-07T03:56:00+03:00

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Оперативное командование родов вооруженных сил Польши заявило, что привело в готовность самолеты на фоне якобы активности России на Украине в ночь на 7 сентября. "Для обеспечения безопасности польского воздушного пространства оперативный командующий вооруженных сил Польши задействовал все необходимые процедуры. Польские и союзные самолеты действуют в нашем воздушном пространстве, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки достигли высшей степени готовности", - говорится в сообщении в соцсети X командования. Оперативное командование добавило, что следит за текущей ситуацией, а подчиненные ему силы и средства остаются в полной готовности к "немедленному реагированию". Польские военные также заявили, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "зоной угрозы". В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.

