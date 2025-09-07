Польша призвала своих граждан срочно покинуть Белоруссию
МИД Польши призвал своих граждан как можно скорее покинуть Белоруссию
Международный пункт пропуска "Брузги" на границе Белоруссии и Польши, закрытый польской стороной в 2021 году
Международный пункт пропуска "Брузги" на границе Белоруссии и Польши, закрытый польской стороной в 2021 году. Архивное фото
МОСКВА, 7 cен — РИА Новости. Польские власти призвали своих граждан как можно скорее покинуть Белоруссию.
"МИД настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Белоруссию. Граждане Польши могут столкнуться там с событиями, которые не пойдут им на пользу", — процитировала спикера ведомства Павла Вронского радиостанция RMF24.
По его словам, в случае ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных обстоятельств эвакуация может оказаться более затруднительной или даже невозможной.
В пятницу премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что Варшава подготовит план действий на ближайшие недели в отношении Минска.
В четверг белорусское телевидение сообщило, что КГБ страны в Лепеле Витебской области задержал с поличным поляка за шпионаж, у него изъяли секретные документы по учениям "Запад-2025". После этого пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский выступил с утверждением, что задержанный якобы не имеет отношения к шпионской деятельности, а является монахом.
