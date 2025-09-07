Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал отношение французов к протестам против мер жесткой экономии - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/polovina-2040292690.html
Опрос показал отношение французов к протестам против мер жесткой экономии
Опрос показал отношение французов к протестам против мер жесткой экономии - РИА Новости, 07.09.2025
Опрос показал отношение французов к протестам против мер жесткой экономии
Почти половина жителей Франции поддерживают проведение намеченных на 10 сентября протестов против мер жесткой экономии, свидетельствуют результаты опроса от... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T16:13:00+03:00
2025-09-07T16:13:00+03:00
в мире
франция
эммануэль макрон
франсуа байру
жан-люк меланшон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d339d0f2997c9292b43e30850fbede11.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Почти половина жителей Франции поддерживают проведение намеченных на 10 сентября протестов против мер жесткой экономии, свидетельствуют результаты опроса от компании Ipsos и инженерной школы CESI для газеты Tribune Dimanche. На 10 сентября во Франции запланировано проведение масштабных акций протеста под лозунгом "Заблокируем всё". Ранее телеканал BFMTV сообщил, что, по данным внутренней разведки, на протесты могут выйти 100 тысяч человек. По результатам опроса, 46% французов поддерживают протесты, 28% - не поддерживают, еще 26% относятся к ним с безразличием. При этом в поддержку протестов выступили большинство сторонников таких левых партий, как "Непокорившаяся Франция" (73% респондентов "за"), "Экологисты" (67%), Партия социалистов (61%), а также правой партии "Национальное объединение" (58%). Сторонники центрального блока партий "Возрождение" и его союзников, поддерживающих президента Франции Эммануэля Макрона, напротив, в большинстве своем не одобряют эти протесты (73% "против"), как и правые "Республиканцы" (57%). Опрос проводился онлайн 3-4 сентября среди тысячи французов старше 18 лет. Погрешность не приводится. Французские СМИ в последнее время активно обсуждают возникшие в сети призывы к тотальному бессрочному бойкоту во Франции с 10 сентября. По их информации, соответствующие сообщения стали распространяться с июля в знак протеста против мер бюджетной экономии действующего правительства премьера Франсуа Байру. Хотя у движения нет централизованной организации, среди его сторонников уже были замечены, в частности, бывшие участники протестов "желтых жилетов". Кроме того, о бойкоте начали высказываться видные политики. Так, 29 августа лидер французских левых, основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон призвал присоединиться к акции протеста.
https://ria.ru/20250906/frantsija-2040217298.html
https://ria.ru/20250906/makron-2040222252.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9f222f7c786795baf9ee7dd4759d8354.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, эммануэль макрон, франсуа байру, жан-люк меланшон
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Франсуа Байру, Жан-Люк Меланшон
Опрос показал отношение французов к протестам против мер жесткой экономии

Почти половина французов поддерживает протесты против мер жесткой экономии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Почти половина жителей Франции поддерживают проведение намеченных на 10 сентября протестов против мер жесткой экономии, свидетельствуют результаты опроса от компании Ipsos и инженерной школы CESI для газеты Tribune Dimanche.
На 10 сентября во Франции запланировано проведение масштабных акций протеста под лозунгом "Заблокируем всё". Ранее телеканал BFMTV сообщил, что, по данным внутренней разведки, на протесты могут выйти 100 тысяч человек.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Во Франции автомобиль въехал в толпу
Вчера, 22:22
По результатам опроса, 46% французов поддерживают протесты, 28% - не поддерживают, еще 26% относятся к ним с безразличием.
При этом в поддержку протестов выступили большинство сторонников таких левых партий, как "Непокорившаяся Франция" (73% респондентов "за"), "Экологисты" (67%), Партия социалистов (61%), а также правой партии "Национальное объединение" (58%). Сторонники центрального блока партий "Возрождение" и его союзников, поддерживающих президента Франции Эммануэля Макрона, напротив, в большинстве своем не одобряют эти протесты (73% "против"), как и правые "Республиканцы" (57%).
Опрос проводился онлайн 3-4 сентября среди тысячи французов старше 18 лет. Погрешность не приводится.
Французские СМИ в последнее время активно обсуждают возникшие в сети призывы к тотальному бессрочному бойкоту во Франции с 10 сентября. По их информации, соответствующие сообщения стали распространяться с июля в знак протеста против мер бюджетной экономии действующего правительства премьера Франсуа Байру. Хотя у движения нет централизованной организации, среди его сторонников уже были замечены, в частности, бывшие участники протестов "желтых жилетов". Кроме того, о бойкоте начали высказываться видные политики. Так, 29 августа лидер французских левых, основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон призвал присоединиться к акции протеста.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
"Хаос и катастрофа". Во Франции пристыдили Макрона из-за России
Вчера, 23:12
 
В миреФранцияЭммануэль МакронФрансуа БайруЖан-Люк Меланшон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала