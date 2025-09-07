Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Солнечная и по-летнему теплая погода ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение воскресенья синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится южной периферией антициклона. В Москве и по области, как и во всей Центральной России, сохранится солнечная, сухая и по-летнему теплая погода… Температура воздуха в столице составит плюс 21 - плюс 24, по области плюс 20 - плюс 25 градусов тепла, что соответствует климатической норме макушки лета", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что будет дуть северо-восточный ветер со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление повышенное, но стабильное – 756 миллиметров ртутного столба.
"На следующей неделе бабье лето продолжится включительно до выходных. По ночам плюс 8 - плюс 11, днем плюс 20 - плюс 23 градуса. Осень начнется только во второй половине месяца", - заключил Тишковец.
