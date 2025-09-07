Рейтинг@Mail.ru
В Швеции поезд с боеприпасами попал в аварию
21:59 07.09.2025 (обновлено: 10:41 08.09.2025)
В Швеции поезд с боеприпасами попал в аварию
В Швеции поезд с боеприпасами попал в аварию - РИА Новости, 08.09.2025
В Швеции поезд с боеприпасами попал в аварию
На севере Вестерноррланда в Швеции из-за проливного дождя с рельсов сошел поезд, перевозивший боеприпасы, сообщила телекомпания SVT. РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 7 cен — РИА Новости. На севере Вестерноррланда в Швеции из-за проливного дождя с рельсов сошел поезд, перевозивший боеприпасы, сообщила телекомпания SVT."Неподалеку от Эрншёльдсвика несколько вагонов сейчас лежат вдоль рельсов. По данным Шведского управления транспорта, на восстановление пути потребуется несколько недель", — отмечается в статье.Петер Йонссон, пресс-секретарь Шведского транспортного управления, подтвердил, что в вагонах находились боеприпасы и литиевые батареи.По данным источника, опасные материалы будут переданы службам экстренного реагирования, после чего специалисты проведут очистку и тщательно оценят нанесенный ущерб.
в мире, швеция
В мире, Швеция
В Швеции поезд с боеприпасами попал в аварию

SVT: в Швеции поезд с боеприпасами сошел с рельсов из-за сильного дождя

© Кадр видео из соцсетейНа месте схода с рельсов поезда, перевозившего боеприпасы, на севере Вестерноррланда в Швеции
На месте схода с рельсов поезда, перевозившего боеприпасы, на севере Вестерноррланда в Швеции - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© Кадр видео из соцсетей
На месте схода с рельсов поезда, перевозившего боеприпасы, на севере Вестерноррланда в Швеции
МОСКВА, 7 cен — РИА Новости. На севере Вестерноррланда в Швеции из-за проливного дождя с рельсов сошел поезд, перевозивший боеприпасы, сообщила телекомпания SVT.
"Неподалеку от Эрншёльдсвика несколько вагонов сейчас лежат вдоль рельсов. По данным Шведского управления транспорта, на восстановление пути потребуется несколько недель", — отмечается в статье.
Петер Йонссон, пресс-секретарь Шведского транспортного управления, подтвердил, что в вагонах находились боеприпасы и литиевые батареи.
По данным источника, опасные материалы будут переданы службам экстренного реагирования, после чего специалисты проведут очистку и тщательно оценят нанесенный ущерб.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
