В Швеции поезд с боеприпасами попал в аварию
В Швеции поезд с боеприпасами попал в аварию - РИА Новости, 08.09.2025
В Швеции поезд с боеприпасами попал в аварию
На севере Вестерноррланда в Швеции из-за проливного дождя с рельсов сошел поезд, перевозивший боеприпасы, сообщила телекомпания SVT. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-07T21:59:00+03:00
2025-09-07T21:59:00+03:00
2025-09-08T10:41:00+03:00
в мире
швеция
МОСКВА, 7 cен — РИА Новости. На севере Вестерноррланда в Швеции из-за проливного дождя с рельсов сошел поезд, перевозивший боеприпасы, сообщила телекомпания SVT."Неподалеку от Эрншёльдсвика несколько вагонов сейчас лежат вдоль рельсов. По данным Шведского управления транспорта, на восстановление пути потребуется несколько недель", — отмечается в статье.Петер Йонссон, пресс-секретарь Шведского транспортного управления, подтвердил, что в вагонах находились боеприпасы и литиевые батареи.По данным источника, опасные материалы будут переданы службам экстренного реагирования, после чего специалисты проведут очистку и тщательно оценят нанесенный ущерб.
швеция
в мире, швеция
SVT: в Швеции поезд с боеприпасами сошел с рельсов из-за сильного дождя