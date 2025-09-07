https://ria.ru/20250907/poezd-2040320012.html

В Швеции поезд с боеприпасами попал в аварию

В Швеции поезд с боеприпасами попал в аварию - РИА Новости, 08.09.2025

В Швеции поезд с боеприпасами попал в аварию

На севере Вестерноррланда в Швеции из-за проливного дождя с рельсов сошел поезд, перевозивший боеприпасы, сообщила телекомпания SVT. РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-07T21:59:00+03:00

2025-09-07T21:59:00+03:00

2025-09-08T10:41:00+03:00

в мире

швеция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040371832_0:13:667:388_1920x0_80_0_0_97b958691c34a2c0930a9844e5763a95.jpg

МОСКВА, 7 cен — РИА Новости. На севере Вестерноррланда в Швеции из-за проливного дождя с рельсов сошел поезд, перевозивший боеприпасы, сообщила телекомпания SVT."Неподалеку от Эрншёльдсвика несколько вагонов сейчас лежат вдоль рельсов. По данным Шведского управления транспорта, на восстановление пути потребуется несколько недель", — отмечается в статье.Петер Йонссон, пресс-секретарь Шведского транспортного управления, подтвердил, что в вагонах находились боеприпасы и литиевые батареи.По данным источника, опасные материалы будут переданы службам экстренного реагирования, после чего специалисты проведут очистку и тщательно оценят нанесенный ущерб.

https://ria.ru/20250805/shvetsiya-2033488857.html

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, швеция