https://ria.ru/20250907/podrostki-2040280702.html
Во Владимирской области двое подростков избили мужчину
Во Владимирской области двое подростков избили мужчину - РИА Новости, 07.09.2025
Во Владимирской области двое подростков избили мужчину
Двое подростков избили и, предположительно, ударили ножом в спину мужчину в городе Александров Владимирской области, сообщила официальный представитель МВД РФ... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T14:36:00+03:00
2025-09-07T14:36:00+03:00
2025-09-07T14:36:00+03:00
происшествия
россия
владимирская область
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Двое подростков избили и, предположительно, ударили ножом в спину мужчину в городе Александров Владимирской области, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Моими коллегами в ходе мониторинга сети Интернет был выявлен видеоролик, где запечатлено, как двое подростков наносят мужчине удар ногой по лицу и, предположительно, ножом в спину", - написала Волк в своем Telegram-канале. Она отметила, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили двоих несовершеннолетних жителей Александрова, причастных к совершению противоправного деяния. В Telegram-канале СК РФ сообщили, что по данному факту СУ СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия).
https://ria.ru/20250905/rossiya-2040052620.html
россия
владимирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, владимирская область, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Владимирская область, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
Во Владимирской области двое подростков избили мужчину
Во Владимирской области двое подростков избили и ударили ножом в спину мужчину