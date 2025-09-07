https://ria.ru/20250907/podrostki-2040280702.html

Во Владимирской области двое подростков избили мужчину

Во Владимирской области двое подростков избили мужчину

2025-09-07T14:36:00+03:00

происшествия

россия

владимирская область

ирина волк

следственный комитет россии (ск рф)

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Двое подростков избили и, предположительно, ударили ножом в спину мужчину в городе Александров Владимирской области, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Моими коллегами в ходе мониторинга сети Интернет был выявлен видеоролик, где запечатлено, как двое подростков наносят мужчине удар ногой по лицу и, предположительно, ножом в спину", - написала Волк в своем Telegram-канале. Она отметила, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили двоих несовершеннолетних жителей Александрова, причастных к совершению противоправного деяния. В Telegram-канале СК РФ сообщили, что по данному факту СУ СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

россия

владимирская область

2025

Новости

происшествия, россия, владимирская область, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)