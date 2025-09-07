https://ria.ru/20250907/podmoskove-2040252703.html

В Подмосковье возбудили дело после ДТП с двумя иномарками

В Подмосковье возбудили дело после ДТП с двумя иномарками - РИА Новости, 07.09.2025

В Подмосковье возбудили дело после ДТП с двумя иномарками

Уголовное дело возбуждено после ДТП с двумя иномарками, в котором пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщила начальник управления информации и РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T09:36:00+03:00

2025-09-07T09:36:00+03:00

2025-09-07T09:36:00+03:00

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

татьяна петрова

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151713/52/1517135255_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_77a55b58d0204ea1a496a18c95a9898c.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП с двумя иномарками, в котором пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. "Следователем Следственного управления УМВД России "Дмитровское" по факту ДТП, в результате которого четыре человека получили телесные повреждения, среди которых двое несовершеннолетних, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - сообщила Петрова. Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ сообщили, что "Тойота" выехала на встречную полосу и столкнулась со "Шкодой" на на 4-м километре автодороги ММК — Никольское — Горки в Дмитровском городском округе Подмосковья, пострадали четыре человека, в этом числе двое детей 11 и 14 лет. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

https://ria.ru/20250905/delo-2040043640.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, московская область (подмосковье), татьяна петрова, министерство внутренних дел рф (мвд россии)