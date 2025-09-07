https://ria.ru/20250907/podmoskove-2040252703.html
В Подмосковье возбудили дело после ДТП с двумя иномарками
В Подмосковье возбудили дело после ДТП с двумя иномарками
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП с двумя иномарками, в котором пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. "Следователем Следственного управления УМВД России "Дмитровское" по факту ДТП, в результате которого четыре человека получили телесные повреждения, среди которых двое несовершеннолетних, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - сообщила Петрова. Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ сообщили, что "Тойота" выехала на встречную полосу и столкнулась со "Шкодой" на на 4-м километре автодороги ММК — Никольское — Горки в Дмитровском городском округе Подмосковья, пострадали четыре человека, в этом числе двое детей 11 и 14 лет. Все пострадавшие были доставлены в больницу.
