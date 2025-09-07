https://ria.ru/20250907/pisatel-2040316224.html
Умер известный российский писатель-фантаст Головачев
Умер известный российский писатель-фантаст Головачев - РИА Новости, 07.09.2025
Умер известный российский писатель-фантаст Головачев
Известный российский писатель-фантаст Василий Головачев умер на 78-м году жизни, сообщил на своей странице в LiveJournal писатель Эдуард Геворкян. РИА Новости, 07.09.2025
МОСКВА, 7 cен — РИА Новости. Известный российский писатель-фантаст Василий Головачев умер на 78-м году жизни, сообщил на своей странице в LiveJournal писатель Эдуард Геворкян.Причиной смерти стало продолжительное заболевание, рассказал Евгений Харитонов, писатель и председатель Совета по фантастической и приключенческой литературе при Союзе писателей России в разговоре с газетой "Аргументы и факты"."В последние годы Головачев очень сильно болел, у него были очень большие проблемы с суставами на ногах, он перенес серию инсультов. Все это стало причиной смерти", — отметил он.Головачев родился в 1948 году в городе Жуковка Брянской области и начал свой творческий путь в 1960-х годах в редакции журнала "Молодая гвардия". За свою карьеру он написал более 60 романов. В 2004 году Головачев был удостоен премии "Аэлита" за его значительный вклад в развитие фантастики. Среди его самых известных произведений — "Смерш-2", "Черный человек", "Реликт" — которые были выпущены многомиллионными тиражами.
Умер известный российский писатель-фантаст Головачев
Умер известный российский писатель-фантаст Василий Головачев