Песков: Путин во время длительных поездок спит всего по несколько часов
Президент РФ Владимир Путин спит всего по несколько часов во время длительных рабочих поездок, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T13:35:00+03:00
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин спит всего по несколько часов во время длительных рабочих поездок, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Он спит ночью, но в таких поездках с большой разницей во времени спит несколько часов в сутки. Старается жить и по московскому времени, и по местному, а в итоге спит несколько часов", - сказал Песков автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" на канале Россия 1 Павлу Зарубину.
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин
