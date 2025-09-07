https://ria.ru/20250907/peskov-2040274515.html

Песков: Путин во время длительных поездок спит всего по несколько часов

Президент РФ Владимир Путин спит всего по несколько часов во время длительных рабочих поездок, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.09.2025

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин спит всего по несколько часов во время длительных рабочих поездок, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Он спит ночью, но в таких поездках с большой разницей во времени спит несколько часов в сутки. Старается жить и по московскому времени, и по местному, а в итоге спит несколько часов", - сказал Песков автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" на канале Россия 1 Павлу Зарубину.

