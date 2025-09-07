Мировая экономика сталкивается с тарифными войнами, заявил Песков

https://ria.ru/20250907/peskov-2040258251.html

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Мировая экономика вынуждена иметь дело с тарифными войнами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью РИА Новости."Бразилия не единственная страна, которая сталкивается с последствиями тарифных войн. Собственно, с этим так или иначе сталкивается сейчас вся мировая экономика. Какие будут последствия, никто не знает. Мне кажется, не знают и те, кто подвергается этим войнам, и те, кто инициирует эти войны. Тоже до конца не могут просчитать последствия. Поэтому очень важно говорить и обсуждать", — сказал он на ВЭФ. Как отметил Песков, Бразилия использует все механизмы, в том числе БРИКС, для обмена мнениями по поводу тарифных войн США и выработки единых подходов. Он добавил, что латиноамериканская страна противостоит жестким мерам экономического давления со стороны Вашингтона.Давление США на БразилиюТрамп 30 июля подписал указ о введении 50-процентных пошлин в отношении страны за действия, "представляющие угрозу для Соединенных Штатов". По его словам, любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительным тарифом.Со своей стороны, Лула да Силва заявил, что Бразилия сосредоточится на поиске других торговых партнеров. Также страна запустила процедуру разрешения споров в рамках ВТО, запросив консультации с Вашингтоном.По данным газеты Globo, бразильское правительство поручило палате внешней торговли начать консультации о применении закона об экономической взаимности. Этот документ позволяет принимать контрмеры против государств, которые вводят ограничения в отношении экспорта страны.У палаты есть 30 дней, чтобы решить, попадают ли действия Штатов под ответные меры. В латиноамериканской стране считают, что этот шаг поможет ускорить диалог и переговоры.

