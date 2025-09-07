https://ria.ru/20250907/peskov-2040252102.html

Дмитрий Песков: гарантии безопасности нужны и Украине, и России

Дмитрий Песков: гарантии безопасности нужны и Украине, и России - РИА Новости, 07.09.2025

Дмитрий Песков: гарантии безопасности нужны и Украине, и России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме рассказал об ожиданиях от выступления президента... РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T11:00:00+03:00

2025-09-07T11:00:00+03:00

2025-09-07T16:45:00+03:00

интервью

интервью - авторы

дмитрий песков

россия

украина

китай

владимир путин

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040255087_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d845af3d28d948952d681a9e32408592.png

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме рассказал об ожиданиях от выступления президента Владимира Путина на пленарном заседании, а также об отношении России к инициативе Китая по глобальному управлению и позиции России по гарантиям безопасности для Украины.Беседовали заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко и руководитель группы президентской информации Ольга Самсонова.— Дмитрий Сергеевич, рады видеть вас.— Взаимно. Спасибо большое за приглашение.— Хотели бы начать, естественно, с пекинских дел. Только что состоялись очень интересные встречи — саммит ШОС плюс, встречи нашего президента. Естественно, что в кулуарах форума все активно обсуждают геополитические итоги данных встреч и мероприятий. И геополитика, пожалуй, занимает сейчас в том числе и наших западных партнеров, если можно так сказать. Естественно, все ждут выступления Путина. Все ждут, что он скажет, как он подведет геополитические итоги того, что произошло в Китае. Я понимаю, что трудно проливать свет на то, что будет сказано, но как вам видится главный посыл, который следует ожидать от выступления Путина?— Геополитические итоги того, что произошло в Пекине за минувшие четыре-пять дней, Путин подвел на пресс-конференции в Пекине. Поэтому они уже были подведены. Я надеюсь, вы их не пропустили.Сегодня же главным будет все-таки не геополитика. И на российском экономическом форуме геополитика не должна быть главной. Главным будет экономическое развитие российского Дальнего Востока — огромного региона с гигантским нераскрытым по-прежнему потенциалом, региона, который развивается темпами выше среднероссийских, благодаря многим программам, которые приняты. Вот это будет во главе угла. А все остальное уже будет в столице.— Вы совершенно справедливо упомянули пресс-конференцию президента. И он начал свою пресс-конференцию с поддержкой мысли, которую высказала китайская сторона по глобальному управлению. Мы в кулуарах здесь разговаривали, в том числе и с представителями китайской делегации. И конечно, всем очень интересно знать, какой смысл вкладывают китайцы в это. Вообще, обсуждалась ли как-то эта тема на переговорах, либо же это только начало большого разговора о глобальном управлении?— Скорее, последнее. Это начало. Инициатива была выдвинута на саммите ШОС. И эта инициатива председателя Си была поддержана Путиным. Это одна из очень важных инициатив, которые появляются в этом транзитарном периоде, в котором мы находимся. В периоде, когда вся система международных отношений, система международных экономических отношений, международно-правовых отношений фактически трансформируется. Но в какую сторону — точно мы пока не знаем.Единственное, в чем мы убеждены, что подавляющее большинство стран земного шара не хочет однополярного мира, не хочет, чтобы кто-то диктовал правила, хочет жить не по правилам, а по праву и хочет ориентироваться на единственное, что у нас есть общее: Организацию Объединенных Наций, Устав и принципы Организации Объединенных Наций. Потому что это то, что у нас у всех есть общее, осязаемое. Сможем ли мы что-то лучшее выработать, общее, пока мы не знаем. И в этом уверенным, к сожалению, быть нельзя.На фоне всех этих преобразований возникают очень важные инициативы, которые по сути своей находятся в рамках этого видения, которое разделяют страны Глобального Юга, разделяет наша страна, разделяет Китайская Народная Республика. Именно поэтому такие инициативы импонируют нам и получили поддержку президента Путина.Детализация — это уже дело последующих периодов. За несколько дней детализировать такую важную и объемную инициативу вряд ли можно.— Дмитрий Сергеевич, еще одна тема, которая всех волнует, — это безопасность. Президент уже говорил, что консенсус по обеспечению гарантий безопасности для Украины возможен. Хотелось бы понять, в какой степени мы готовы к компромиссу и идет ли какое-то предметное обсуждение гарантий. И, самое главное, — нам будут предоставлены гарантии безопасности?— Безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет безопасности другой страны. Неделимость безопасности — это тезис, который продвигает российская сторона и который неоднократно повторял наш президент в последние дни. Это первое. Второе: безусловно, гарантии безопасности должны быть предоставлены и Украине, и нам. Ведь что было одной из первопричин этого конфликта? Когда стали нарушаться основы гарантий безопасности для нашей страны, когда стали Украину втаскивать в НАТО. И когда военная инфраструктура НАТО стала двигаться в сторону наших границ. И конечно, эти гарантии в ходе процесса урегулирования и нам, и украинцам должны быть предоставлены.Если внимательно ознакомиться с положениями тех договоренностей, которые были сверстаны в Стамбуле в 2022 году, то все гарантии безопасности там содержались, они там все обеспечивались. Возможны ли какие-то еще? Наверняка. Это все может и должно быть предметом переговоров.Могут ли обеспечивать и предоставлять гарантии безопасности Украины иностранные, особенно европейские и американские военные контингенты? Однозначно нет, не могут. Это не может быть гарантией безопасности Украины, которая устроила бы нашу страну.– Продолжая тему урегулирования, при условии того, что уровень переговоров с украинской стороной будет повышен, останется ли стамбульский формат вообще существовать? И готовятся ли новые раунды, какие могут быть сроки?— Президент говорил в Пекине о том, что при необходимости его можно повысить до политического. Но и тот уровень, который есть сейчас, достаточно высок. Президент очень высоко оценил результативность работы нашей переговорной команды, которую возглавляет Мединский. Поэтому эта работа тоже может и должна быть продолжена. Перед тем, как встречаться на высоком или на высшем уровне, нужно проделать огромное количество работы по решению мелких технических вопросов, из которых строится весь комплекс урегулирования.— Еще одни знаковые переговоры прошли в Анкоридже. Многие договоренности, разумеется, остались за закрытыми дверями, но президент упомянул варианты сотрудничества на Запорожской АЭС. В связи с этим хотели уточнить, Россия действительно готова согласиться на присутствие и Украины, и Америки на станции? Для чего, как это технически будет выглядеть, как будет реализовано и все ли стороны согласны с таким?— Вот все это можно определять в ходе переговоров. Но до переговоров ответить на эти вопросы невозможно.— Если позволите, по экономике несколько вопросов. Рост ВВП в июле замедлился, и это значительно ниже ожиданий кабмина. С чем связано такое замедление? Это контролируемое охлаждение экономики или уже переохлаждение? И удалось ли России избежать рецессии?— Кстати говоря, это одна из основных тем, которые обсуждаются на форуме, в том числе и на Дальнем Востоке. Все члены экономического блока неоднократно высказывались. Очевидно, что охлаждение экономики происходит. Это контролируемое охлаждение. Скажем так, умеренное оно или не умеренное — это предмет дискуссии. Да, мы сейчас притормозились, но нужно было притормозиться, с тем чтобы обеспечивать макроэкономическую стабильность.Есть, скажем так, лагерь экономистов, которые считают, что нужно срочно предпринимать меры для того, чтобы выходить из него, чтобы опять перейти к разогреву экономики. Кто-то считает, что все идет нормально. Это абсолютно, мне кажется, нормальный дискуссионный процесс. Тем более в экономике все процессы инерционные, там везде большая инерция. И отклик на принимаемое решение наступает только через месяцы, а иногда даже через годы.В целом, кто бы что ни говорил, на фоне, наверное, глобальной экономической турбуленции, на фоне огромного количества санкционных ограничений, которые действуют в отношении нашей страны, все-таки благодаря действиям правительства, благодаря действиям президента в стране ситуация экономическая абсолютно стабильная. Она предсказуемая и дает возможность строить планы развития на многие годы вперед, чем правительство и занимается.— Вы уже вспоминали о результатах нашей программы в Китае. Было подписано соглашение по "Силе Сибирири —2". Западные СМИ писали, что в связи с этим России придется уступить Китаю в вопросе цен на газ. Хотелось бы узнать, наши интересы соблюдены? И что будет со странами Европы?— Это коммерческая сделка. Это не политическая сделка, а именно коммерческая. Коммерческая сделка может быть только взаимовыгодной. Разумеется, Россия никогда не будет свои энергоресурсы продавать по цене, которая была бы невыгодна для нашей страны.— В кулуарах еще обсуждается тема ожидания от предстоящей телеконференции стран БРИКС, которую инициировали бразильцы. Какие ожидания от этого разговора в рамках стран БРИКС?— Бразильцы сейчас председательствуют в БРИКС. Бразильцы столкнулись, скажем так, с тарифными войнами со стороны Соединенных Штатов. Очень жесткие меры в плане экономического давления в отношении Бразилии. И конечно, они задействуют все возможные механизмы международного взаимодействия, в том числе такой важный для всех стран-участниц, как БРИКС, — чтобы обсудить подобную ситуацию, выработать какой-то единый подход, обменяться мнениями.Бразилия — не единственная страна, которая сталкивается с последствиями тарифных войн. Собственно, с этим так или иначе сталкивается сейчас вся мировая экономика. Какие будут последствия — никто не знает. Мне кажется, не знают и те, кто подвергается этим войнам, и те, кто инициирует эти войны. Тоже до конца не могут просчитать последствия. Поэтому очень важно говорить и обсуждать. Россия будет принимать участие, разумеется, президент Путин будет.— Кто-то здесь пошутил, что это был удар Трампа в бильярд, когда бьется по одному шару, но неизвестно, куда летят другие. Хорошее сравнение. Спасибо огромное.— Спасибо вам большое.

https://ria.ru/20250904/putin-2039501263.html

https://ria.ru/20250906/ssha-2040082827.html

https://ria.ru/20250905/pravda-2039930464.html

https://ria.ru/20250905/ukraina-2039790296.html

https://ria.ru/20250903/ssha-2039212134.html

https://ria.ru/20250902/zapad-2038936109.html

https://ria.ru/20250825/zapad-2037337669.html

россия

украина

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эмбарго до 11:00 Песков об экономике, энергоресурсах и украинском конфликте. Полная версия интервью Песков 2025-09-07T11:00 true PT12M55S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью, интервью - авторы, дмитрий песков, россия, украина, китай, владимир путин, брикс, шос, нато, сила сибири — 2, вэф-2025, александр яковенко