Бразилия использует БРИКС для обмена мнениями, заявил Песков

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Бразилия использует все возможные механизмы, в том числе БРИКС, для обмена мнениями по поводу тарифных войн США и выработки единых подходов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа. "Конечно, они (Бразилия - ред.) задействуют все возможные механизмы международного взаимодействия, в том числе такой важной для всех стран-участниц, как БРИКС, с тем, чтобы обсудить подобную ситуацию и выработать единый подход, обменяться мнениями", - сказал Песков. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

