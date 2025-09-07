Рейтинг@Mail.ru
Бразилия столкнулась с жестким экономическим давлением США, заявил Песков - РИА Новости, 07.09.2025
04:25 07.09.2025
Бразилия столкнулась с жестким экономическим давлением США, заявил Песков
Бразилия столкнулась с жестким экономическим давлением США, заявил Песков - РИА Новости, 07.09.2025
Бразилия столкнулась с жестким экономическим давлением США, заявил Песков
Бразилия столкнулась с тарифными войнами со стороны США, которые предпринимают очень жесткие меры экономического давления, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T04:25:00+03:00
2025-09-07T04:25:00+03:00
бразилия
сша
россия
дмитрий песков
луис инасиу лула да силва
дональд трамп
брикс
дальневосточный федеральный университет
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Бразилия столкнулась с тарифными войнами со стороны США, которые предпринимают очень жесткие меры экономического давления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа. "Бразильцы сейчас председательствуют в БРИКС. Бразильцы столкнулись, скажем так, с тарифными войнами со стороны Соединенных Штатов. Очень жесткие меры в плане экономического давления в отношении Бразилии", - сказал Песков. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
бразилия, сша, россия, дмитрий песков, луис инасиу лула да силва, дональд трамп, брикс, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Бразилия, США, Россия, Дмитрий Песков, Луис Инасиу Лула да Силва, Дональд Трамп, БРИКС, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Бразилия столкнулась с жестким экономическим давлением США, заявил Песков

Песков: Бразилия столкнулась с жестким экономическим давлением США

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Дмитрий Песков. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Бразилия столкнулась с тарифными войнами со стороны США, которые предпринимают очень жесткие меры экономического давления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.
"Бразильцы сейчас председательствуют в БРИКС. Бразильцы столкнулись, скажем так, с тарифными войнами со стороны Соединенных Штатов. Очень жесткие меры в плане экономического давления в отношении Бразилии", - сказал Песков.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
