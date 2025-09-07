https://ria.ru/20250907/peskov-2040234832.html
Бразилия столкнулась с жестким экономическим давлением США, заявил Песков
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Бразилия столкнулась с тарифными войнами со стороны США, которые предпринимают очень жесткие меры экономического давления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа. "Бразильцы сейчас председательствуют в БРИКС. Бразильцы столкнулись, скажем так, с тарифными войнами со стороны Соединенных Штатов. Очень жесткие меры в плане экономического давления в отношении Бразилии", - сказал Песков. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
