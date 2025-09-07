https://ria.ru/20250907/perm-2040299159.html

В Перми после столкновения лодки с гидроциклом пропал подросток

2025-09-07T17:20:00+03:00

ПЕРМЬ, 7 сен - РИА Новости. Гидроцикл под управлением 11-летнего мальчика на реке Мулянка в Перми столкнулся с лодкой, в которой находились мужчина и 15-летний подросток, юноша пропал без вести, проводится проверка, сообщает центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. По данным ведомства, в воскресенье в акватории реки Мулянка в Дзержинском районе Перми столкнулись гидроцикл под управлением 11-летнего подростка и лодка, на борту которой находились мужчина и 15-летний подросток. В результате происшествия мужчина попал в больницу, а 15-летний мальчик пропал без вести. "Организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении. Река Мулянка протекает по окраине левобережной части краевого центра. Она является левым притоком Камы и впадает в Воткинское водохранилище.

