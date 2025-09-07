https://ria.ru/20250907/perm-2040299159.html
В Перми после столкновения лодки с гидроциклом пропал подросток
В Перми после столкновения лодки с гидроциклом пропал подросток - РИА Новости, 07.09.2025
В Перми после столкновения лодки с гидроциклом пропал подросток
Гидроцикл под управлением 11-летнего мальчика на реке Мулянка в Перми столкнулся с лодкой, в которой находились мужчина и 15-летний подросток, юноша пропал без... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T17:20:00+03:00
2025-09-07T17:20:00+03:00
2025-09-07T17:20:00+03:00
происшествия
пермь
дзержинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797754129_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_5c4d708a13c8085f06165518d41b6724.jpg
ПЕРМЬ, 7 сен - РИА Новости. Гидроцикл под управлением 11-летнего мальчика на реке Мулянка в Перми столкнулся с лодкой, в которой находились мужчина и 15-летний подросток, юноша пропал без вести, проводится проверка, сообщает центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. По данным ведомства, в воскресенье в акватории реки Мулянка в Дзержинском районе Перми столкнулись гидроцикл под управлением 11-летнего подростка и лодка, на борту которой находились мужчина и 15-летний подросток. В результате происшествия мужчина попал в больницу, а 15-летний мальчик пропал без вести. "Организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении. Река Мулянка протекает по окраине левобережной части краевого центра. Она является левым притоком Камы и впадает в Воткинское водохранилище.
https://ria.ru/20250907/peterburg-2040267167.html
пермь
дзержинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797754129_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_3da448b2963db6a98be490610fab777a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, дзержинский район
Происшествия, Пермь, Дзержинский район
В Перми после столкновения лодки с гидроциклом пропал подросток
В Перми подросток пропал без вести после столкновения лодки с гидроциклом