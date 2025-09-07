Патриарх Кирилл начал литургию в храме Христа Спасителя
Патриарх Кирилл начал литургию в храме Христа Спасителя перед крестным ходом
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает молебен в день церковно-государственного праздника Крещения Руси у памятника святому равноапостольному князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает молебен в день церковно-государственного праздника Крещения Руси у памятника святому равноапостольному князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал литургию в храме Христа Спасителя в день празднования Собора Московских святых, ожидается, что после нее он возглавит общемосковский крестный ход, следует из трансляции на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
В РПЦ ранее сообщали, что общемосковский крестный ход пройдет от храма Христа Спасителя в том числе по Пречистенской набережной – до Новодевичьего монастыря. Общая длина маршрута – около 6 километров. Участники соберутся у храма на улице Волхонка, вход – со стороны Боровицкой площади. Ожидается, что часть крестоходцев может быть направлена с Волхонки на Пречистенскую набережную для ожидания начала крестного хода, если Волхонка переполнится.
Как рассказывал РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов), организаторы ожидают, что в крестном ходе примут участие около 20 тысяч человек. Архиерей отметил, что нынешнее молитвенное шествие – это возрождение традиции больших общемосковских крестных ходов, насчитывавшей до революции более четырех столетий. Оно приурочено ко дню празднования Собора Московских святых. Впервые шествие состоялось в этот день в 1525 году, указывает сайт паломнического отдела Московского патриархата – тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь был торжественно перенесен список (копия) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.