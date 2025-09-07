https://ria.ru/20250907/patriarkh-2040255246.html

Патриарх Кирилл начал литургию в храме Христа Спасителя

Патриарх Кирилл начал литургию в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 07.09.2025

Патриарх Кирилл начал литургию в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал литургию в храме Христа Спасителя в день празднования Собора Московских святых, ожидается, что после нее он... РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T10:12:00+03:00

2025-09-07T10:12:00+03:00

2025-09-07T10:12:00+03:00

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

московская патриархия

московский патриархат

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031904537_0:85:3073:1813_1920x0_80_0_0_c41c79495397f323fe5737ebef25e679.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал литургию в храме Христа Спасителя в день празднования Собора Московских святых, ожидается, что после нее он возглавит общемосковский крестный ход, следует из трансляции на сайте Русской православной церкви (РПЦ). В РПЦ ранее сообщали, что общемосковский крестный ход пройдет от храма Христа Спасителя в том числе по Пречистенской набережной – до Новодевичьего монастыря. Общая длина маршрута – около 6 километров. Участники соберутся у храма на улице Волхонка, вход – со стороны Боровицкой площади. Ожидается, что часть крестоходцев может быть направлена с Волхонки на Пречистенскую набережную для ожидания начала крестного хода, если Волхонка переполнится. Как рассказывал РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов), организаторы ожидают, что в крестном ходе примут участие около 20 тысяч человек. Архиерей отметил, что нынешнее молитвенное шествие – это возрождение традиции больших общемосковских крестных ходов, насчитывавшей до революции более четырех столетий. Оно приурочено ко дню празднования Собора Московских святых. Впервые шествие состоялось в этот день в 1525 году, указывает сайт паломнического отдела Московского патриархата – тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь был торжественно перенесен список (копия) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.

https://ria.ru/20250906/kirill-2040172630.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, московская патриархия, московский патриархат