Патриарх Кирилл начал литургию в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 07.09.2025
10:12 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/patriarkh-2040255246.html
Патриарх Кирилл начал литургию в храме Христа Спасителя
Патриарх Кирилл начал литургию в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 07.09.2025
Патриарх Кирилл начал литургию в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал литургию в храме Христа Спасителя в день празднования Собора Московских святых, ожидается, что после нее он... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T10:12:00+03:00
2025-09-07T10:12:00+03:00
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
московская патриархия
московский патриархат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031904537_0:85:3073:1813_1920x0_80_0_0_c41c79495397f323fe5737ebef25e679.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал литургию в храме Христа Спасителя в день празднования Собора Московских святых, ожидается, что после нее он возглавит общемосковский крестный ход, следует из трансляции на сайте Русской православной церкви (РПЦ). В РПЦ ранее сообщали, что общемосковский крестный ход пройдет от храма Христа Спасителя в том числе по Пречистенской набережной – до Новодевичьего монастыря. Общая длина маршрута – около 6 километров. Участники соберутся у храма на улице Волхонка, вход – со стороны Боровицкой площади. Ожидается, что часть крестоходцев может быть направлена с Волхонки на Пречистенскую набережную для ожидания начала крестного хода, если Волхонка переполнится. Как рассказывал РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов), организаторы ожидают, что в крестном ходе примут участие около 20 тысяч человек. Архиерей отметил, что нынешнее молитвенное шествие – это возрождение традиции больших общемосковских крестных ходов, насчитывавшей до революции более четырех столетий. Оно приурочено ко дню празднования Собора Московских святых. Впервые шествие состоялось в этот день в 1525 году, указывает сайт паломнического отдела Московского патриархата – тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь был торжественно перенесен список (копия) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.
2025
патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, московская патриархия, московский патриархат
Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Московская Патриархия, Московский Патриархат
Патриарх Кирилл начал литургию в храме Христа Спасителя

Патриарх Кирилл начал литургию в храме Христа Спасителя перед крестным ходом

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал литургию в храме Христа Спасителя в день празднования Собора Московских святых, ожидается, что после нее он возглавит общемосковский крестный ход, следует из трансляции на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
В РПЦ ранее сообщали, что общемосковский крестный ход пройдет от храма Христа Спасителя в том числе по Пречистенской набережной – до Новодевичьего монастыря. Общая длина маршрута – около 6 километров. Участники соберутся у храма на улице Волхонка, вход – со стороны Боровицкой площади. Ожидается, что часть крестоходцев может быть направлена с Волхонки на Пречистенскую набережную для ожидания начала крестного хода, если Волхонка переполнится.
Как рассказывал РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов), организаторы ожидают, что в крестном ходе примут участие около 20 тысяч человек. Архиерей отметил, что нынешнее молитвенное шествие – это возрождение традиции больших общемосковских крестных ходов, насчитывавшей до революции более четырех столетий. Оно приурочено ко дню празднования Собора Московских святых. Впервые шествие состоялось в этот день в 1525 году, указывает сайт паломнического отдела Московского патриархата – тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь был торжественно перенесен список (копия) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.
