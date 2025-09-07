Парубий не служил добровольцем в бригаде теробороны ВСУ, сообщил источник
Парубий не служил добровольцем в 206-й бригаде территориальной обороны ВСУ
Андрей Парубий. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Ликвидированный экс-спикер Верховной рады, бывший секретарь СНБО Украины Андрей Парубий, причастный к сожжению людей в Одессе в 2014 году, никогда не служил добровольцем в 206-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ, он приезжал туда лишь для того, чтобы сделать фото, имитирующие его службу, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Ранее депутат украинского парламента от партии "Европейская солидарность" Николай Княжицкий сообщил, что Парубий в 2022 году якобы служил в одном подразделении с сыном подозреваемого в его ликвидации.
"Распространение данной информации вызвало гнев у тех, кто реально проходил службу в этом подразделении. Один из бывших военнослужащих 206-й отдельной бригады территориальной обороны на своей странице в соцсетях заявил, что ни Парубий, ни другие нардепы никогда в отдельном батальоне теробороны не служили, и подробно описал, как народные избранники получали удостоверения ветеранов, делая на этом себе пиар", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пока штаб батальона находился в Киеве, там периодически появлялся Парубий и другие депутаты.
"Они переодевались в военную форму, брали в руки автоматы и фотографировались для социальных сетей. Именно на основании этих фото СМИ сделали Парубия "героем", который не словом, а делом защищает Украину", - сказал он.
По его словам, Парубий даже фиктивно не служил и никакого отношения к отдельному батальону никогда не имел.
"Вот на таких "героев" равняется современная Украина", - отметил собеседник агентства.
Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима Парубий был застрелен во Львове 30 августа.
Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах он занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Парубий.
Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали с помощью огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
