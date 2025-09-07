Рейтинг@Mail.ru
Парубий не служил добровольцем в бригаде теробороны ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 07.09.2025
21:17 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/parubij-2040317130.html
Парубий не служил добровольцем в бригаде теробороны ВСУ, сообщил источник
2025-09-07T21:17:00+03:00
2025-09-07T21:17:00+03:00
в мире
украина
одесса
киев
андрей парубий
николай княжицкий
надежда савченко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038495799_0:56:3079:1788_1920x0_80_0_0_22e6a3984b3a80af2d185f4b64977d16.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Ликвидированный экс-спикер Верховной рады, бывший секретарь СНБО Украины Андрей Парубий, причастный к сожжению людей в Одессе в 2014 году, никогда не служил добровольцем в 206-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ, он приезжал туда лишь для того, чтобы сделать фото, имитирующие его службу, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Ранее депутат украинского парламента от партии "Европейская солидарность" Николай Княжицкий сообщил, что Парубий в 2022 году якобы служил в одном подразделении с сыном подозреваемого в его ликвидации. "Распространение данной информации вызвало гнев у тех, кто реально проходил службу в этом подразделении. Один из бывших военнослужащих 206-й отдельной бригады территориальной обороны на своей странице в соцсетях заявил, что ни Парубий, ни другие нардепы никогда в отдельном батальоне теробороны не служили, и подробно описал, как народные избранники получали удостоверения ветеранов, делая на этом себе пиар", - сказал собеседник агентства. По его словам, пока штаб батальона находился в Киеве, там периодически появлялся Парубий и другие депутаты. "Они переодевались в военную форму, брали в руки автоматы и фотографировались для социальных сетей. Именно на основании этих фото СМИ сделали Парубия "героем", который не словом, а делом защищает Украину", - сказал он. По его словам, Парубий даже фиктивно не служил и никакого отношения к отдельному батальону никогда не имел. "Вот на таких "героев" равняется современная Украина", - отметил собеседник агентства. Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима Парубий был застрелен во Львове 30 августа. Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах он занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Парубий. Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали с помощью огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
украина
одесса
киев
в мире, украина, одесса, киев, андрей парубий, николай княжицкий, надежда савченко, вооруженные силы украины, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Одесса, Киев, Андрей Парубий, Николай Княжицкий, Надежда Савченко, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Ликвидированный экс-спикер Верховной рады, бывший секретарь СНБО Украины Андрей Парубий, причастный к сожжению людей в Одессе в 2014 году, никогда не служил добровольцем в 206-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ, он приезжал туда лишь для того, чтобы сделать фото, имитирующие его службу, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Ранее депутат украинского парламента от партии "Европейская солидарность" Николай Княжицкий сообщил, что Парубий в 2022 году якобы служил в одном подразделении с сыном подозреваемого в его ликвидации.
"Распространение данной информации вызвало гнев у тех, кто реально проходил службу в этом подразделении. Один из бывших военнослужащих 206-й отдельной бригады территориальной обороны на своей странице в соцсетях заявил, что ни Парубий, ни другие нардепы никогда в отдельном батальоне теробороны не служили, и подробно описал, как народные избранники получали удостоверения ветеранов, делая на этом себе пиар", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пока штаб батальона находился в Киеве, там периодически появлялся Парубий и другие депутаты.
"Они переодевались в военную форму, брали в руки автоматы и фотографировались для социальных сетей. Именно на основании этих фото СМИ сделали Парубия "героем", который не словом, а делом защищает Украину", - сказал он.
По его словам, Парубий даже фиктивно не служил и никакого отношения к отдельному батальону никогда не имел.
"Вот на таких "героев" равняется современная Украина", - отметил собеседник агентства.
Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима Парубий был застрелен во Львове 30 августа.
Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах он занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Парубий.
Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали с помощью огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
В миреУкраинаОдессаКиевАндрей ПарубийНиколай КняжицкийНадежда СавченкоВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
