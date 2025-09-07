https://ria.ru/20250907/parubij-2040317130.html

Парубий не служил добровольцем в бригаде теробороны ВСУ, сообщил источник

Парубий не служил добровольцем в бригаде теробороны ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 07.09.2025

Парубий не служил добровольцем в бригаде теробороны ВСУ, сообщил источник

Ликвидированный экс-спикер Верховной рады, бывший секретарь СНБО Украины Андрей Парубий, причастный к сожжению людей в Одессе в 2014 году, никогда не служил... РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T21:17:00+03:00

2025-09-07T21:17:00+03:00

2025-09-07T21:17:00+03:00

в мире

украина

одесса

киев

андрей парубий

николай княжицкий

надежда савченко

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038495799_0:56:3079:1788_1920x0_80_0_0_22e6a3984b3a80af2d185f4b64977d16.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Ликвидированный экс-спикер Верховной рады, бывший секретарь СНБО Украины Андрей Парубий, причастный к сожжению людей в Одессе в 2014 году, никогда не служил добровольцем в 206-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ, он приезжал туда лишь для того, чтобы сделать фото, имитирующие его службу, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Ранее депутат украинского парламента от партии "Европейская солидарность" Николай Княжицкий сообщил, что Парубий в 2022 году якобы служил в одном подразделении с сыном подозреваемого в его ликвидации. "Распространение данной информации вызвало гнев у тех, кто реально проходил службу в этом подразделении. Один из бывших военнослужащих 206-й отдельной бригады территориальной обороны на своей странице в соцсетях заявил, что ни Парубий, ни другие нардепы никогда в отдельном батальоне теробороны не служили, и подробно описал, как народные избранники получали удостоверения ветеранов, делая на этом себе пиар", - сказал собеседник агентства. По его словам, пока штаб батальона находился в Киеве, там периодически появлялся Парубий и другие депутаты. "Они переодевались в военную форму, брали в руки автоматы и фотографировались для социальных сетей. Именно на основании этих фото СМИ сделали Парубия "героем", который не словом, а делом защищает Украину", - сказал он. По его словам, Парубий даже фиктивно не служил и никакого отношения к отдельному батальону никогда не имел. "Вот на таких "героев" равняется современная Украина", - отметил собеседник агентства. Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима Парубий был застрелен во Львове 30 августа. Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах он занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Парубий. Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали с помощью огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.

https://ria.ru/20250903/parubiy-2039213559.html

https://ria.ru/20250902/ukraina-2039181224.html

https://ria.ru/20250904/ukraina-2039777263.html

украина

одесса

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, одесса, киев, андрей парубий, николай княжицкий, надежда савченко, вооруженные силы украины, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины