СМИ: Ермак и Сырский обсуждали взятку Грэму* за поставки оружия

СМИ: Ермак и Сырский обсуждали взятку Грэму* за поставки оружия - РИА Новости, 08.09.2025

СМИ: Ермак и Сырский обсуждали взятку Грэму* за поставки оружия

Турецкая газета Aydinlik сообщила о получении видеозаписи, на которой, как утверждает издание, глава офиса президента Украины Андрей Ермак говорит о передаче... РИА Новости, 08.09.2025

АНКАРА, 8 сен — РИА Новости. Турецкая газета Aydinlik сообщила о получении видеозаписи, на которой, как утверждает издание, глава офиса президента Украины Андрей Ермак говорит о передаче денег американскому сенатору Линдси Грэму* в обмен на содействие в поставках вооружений. Газета, публикуя видео, отдельно подчеркивает, что в настоящий момент подлинность видеозаписи не подтверждена независимой экспертизой. По данным издания, в распоряжение редакции попала эксклюзивная видеозапись разговора между начальником украинского Генштаба Александром Сырским и Ермаком. На видео обсуждаются как дефицит боеприпасов на фронте, так и участие в украинских делах "ястреба" американской политики Линдси Грэма* и ряда других фигур. "Картина, вырисовывающаяся из разговора, поражает: речь идёт о киевской сети лоббирования через взятки в США, заявлении Ермака о выплате денег сенатору за продвижение частных интересов и о том, что двое высокопоставленных чиновников вели беседу на русском языке, несмотря на официальную риторику", — пишет Aydinlik. Издание напомнило, что сенатор Линдси Грэм* является одним из наиболее активных сторонников жёсткой антироссийской линии в США. В частности, перед саммитом Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске он внес законопроект о введении 500-процентных тарифов для стран, сотрудничающих с Россией, заявив тогда: "Мы даём президенту Трампу кувалду". Кроме того, в ходе беседы всплывают ещё два имени — "Ренат" и "Беня". По версии газеты, речь может идти о бизнесмене Ренате Ахметове и премьер-министре Израиля Беньямине Нетаньяху.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

