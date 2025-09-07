Рейтинг@Mail.ru
Орбан призвал ЕС заключить соглашение о безопасности с Россией - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:28 07.09.2025 (обновлено: 19:35 07.09.2025)
https://ria.ru/20250907/orban-2040308252.html
Орбан призвал ЕС заключить соглашение о безопасности с Россией
Орбан призвал ЕС заключить соглашение о безопасности с Россией - РИА Новости, 07.09.2025
Орбан призвал ЕС заключить соглашение о безопасности с Россией
Лидерам Евросоюза следует отправиться в Москву и заключить соглашение о безопасности с РФ, где будет прописано, что Украина не станет членом ЕС и НАТО, считает... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T19:28:00+03:00
2025-09-07T19:35:00+03:00
москва
россия
украина
евросоюз
нато
виктор орбан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998479821_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6316efba3bdf9837a6274299dbe52bca.jpg
БУДАПЕШТ, 7 сен - РИА Новости. Лидерам Евросоюза следует отправиться в Москву и заключить соглашение о безопасности с РФ, где будет прописано, что Украина не станет членом ЕС и НАТО, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Европе, по сути, надо не в Вашингтоне пороги обивать, а поехать в Москву и заключить соглашение о безопасности между Евросоюзом и Россией. Не только об Украине, но и по безопасности между Евросоюзом и Россией. Там, очевидно, будет фигурировать, что Украина не будет членом ни НАТО, ни Евросоюза, но можно также туда включить - и я думаю, Венгрия могла бы это поддержать - соглашение о стратегическом сотрудничестве между Украиной и Евросоюзом", - сказал Орбан, выступая с речью по случаю открытия политического сезона в городе Кётче.По его словам, прием Украины в сообщество означал бы вступление ЕС в конфликт с Россией и разрушал бы ЕС экономически, тогда как соглашение "о стратегическом сотрудничестве" между ЕС и Украиной может стать компромиссным вариантом, против которого Будапешт не станет возражать.
https://ria.ru/20250904/es-2039785802.html
москва
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998479821_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_59facd15cdcbed5f538ddfb07848239f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, украина, евросоюз, нато, виктор орбан, в мире
Москва, Россия, Украина, Евросоюз, НАТО, Виктор Орбан, В мире
Орбан призвал ЕС заключить соглашение о безопасности с Россией

Орбан: лидерам ЕС стоит отправиться в Москву и заключить соглашение с Россией

© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 7 сен - РИА Новости. Лидерам Евросоюза следует отправиться в Москву и заключить соглашение о безопасности с РФ, где будет прописано, что Украина не станет членом ЕС и НАТО, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Европе, по сути, надо не в Вашингтоне пороги обивать, а поехать в Москву и заключить соглашение о безопасности между Евросоюзом и Россией. Не только об Украине, но и по безопасности между Евросоюзом и Россией. Там, очевидно, будет фигурировать, что Украина не будет членом ни НАТО, ни Евросоюза, но можно также туда включить - и я думаю, Венгрия могла бы это поддержать - соглашение о стратегическом сотрудничестве между Украиной и Евросоюзом", - сказал Орбан, выступая с речью по случаю открытия политического сезона в городе Кётче.
По его словам, прием Украины в сообщество означал бы вступление ЕС в конфликт с Россией и разрушал бы ЕС экономически, тогда как соглашение "о стратегическом сотрудничестве" между ЕС и Украиной может стать компромиссным вариантом, против которого Будапешт не станет возражать.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Некоторые страны Европы присоединились к ряду мер ЕС против России
4 сентября, 21:44
 
МоскваРоссияУкраинаЕвросоюзНАТОВиктор ОрбанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала