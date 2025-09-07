https://ria.ru/20250907/orban-2040308252.html
Орбан призвал ЕС заключить соглашение о безопасности с Россией
2025-09-07T19:28:00+03:00
2025-09-07T19:28:00+03:00
2025-09-07T19:35:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998479821_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6316efba3bdf9837a6274299dbe52bca.jpg
БУДАПЕШТ, 7 сен - РИА Новости. Лидерам Евросоюза следует отправиться в Москву и заключить соглашение о безопасности с РФ, где будет прописано, что Украина не станет членом ЕС и НАТО, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Европе, по сути, надо не в Вашингтоне пороги обивать, а поехать в Москву и заключить соглашение о безопасности между Евросоюзом и Россией. Не только об Украине, но и по безопасности между Евросоюзом и Россией. Там, очевидно, будет фигурировать, что Украина не будет членом ни НАТО, ни Евросоюза, но можно также туда включить - и я думаю, Венгрия могла бы это поддержать - соглашение о стратегическом сотрудничестве между Украиной и Евросоюзом", - сказал Орбан, выступая с речью по случаю открытия политического сезона в городе Кётче.По его словам, прием Украины в сообщество означал бы вступление ЕС в конфликт с Россией и разрушал бы ЕС экономически, тогда как соглашение "о стратегическом сотрудничестве" между ЕС и Украиной может стать компромиссным вариантом, против которого Будапешт не станет возражать.
москва, россия, украина, евросоюз, нато, виктор орбан, в мире
