Орбан предрек разделение Украины после завершения конфликта
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:01 07.09.2025
Орбан предрек разделение Украины после завершения конфликта
Орбан предрек разделение Украины после завершения конфликта - РИА Новости, 07.09.2025
Орбан предрек разделение Украины после завершения конфликта
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предрек разделение Украины на российскую, демилитаризованную и западную зону после завершения конфликта. РИА Новости, 07.09.2025
БУДАПЕШТ, 7 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предрек разделение Украины на российскую, демилитаризованную и западную зону после завершения конфликта. "Сегодня европейцы "элегантно" рассуждают о гарантиях безопасности, но эти гарантии фактически означают раздел Украины... Результатом раздела Украины станут российская зона, демилитаризованная зона и, наконец, западная зона, об очертаниях и статусе которой мы пока не можем сказать ничего определённого. Но мы видим, что Украина превращается в территорию, состоящую из трёх зон", - сказал Орбан, выступая с речью по случаю открытия политического сезона в городе Кётче. По его словам, Запад де факто уже "признал существование российской зоны". "Дискуссия идет только о том, будет ли она состоять из двух, четырёх, пяти или шести областей. Но о её отсутствии уже не идёт речи. Российская зона уже создана. Она охватывает примерно 20 процентов территории Украины. Это уже прошлое, и об этом уже не спорят. Ведётся дискуссия о том, в скольких километрах от границы российской зоны должна быть создана демилитаризованная зона: 40 километров, 50, 100, 200 – мы не знаем, это происходит сейчас. Это будет вторая зона", - отметил он. Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Кита Келлог в интервью британской газете Times предположил, что Украину после окончания конфликта можно было бы разделить на несколько зон контроля - по аналогии с тем, как был разделен Берлин после Второй мировой войны, но без наземных сил США. Ранее Владимир Зеленский употребил оборот о юридическом непризнании фактически потерянных для Киева территорий, хотя ранее говорил об их непризнании в любом формате. Говоря о Сумской и Харьковской областях, он сделал предположение, что о российском контроле за ними речи не пойдет. При этом в рассуждениях о других подконтрольных России территориях в его лексике появился этот новый нюанс, отмечает агентство УНИАН. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Орбан предрек разделение Украины после завершения конфликта

Орбан предрек разделение Украины на российскую, демилитаризованную и западную

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 7 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предрек разделение Украины на российскую, демилитаризованную и западную зону после завершения конфликта.
"Сегодня европейцы "элегантно" рассуждают о гарантиях безопасности, но эти гарантии фактически означают раздел Украины... Результатом раздела Украины станут российская зона, демилитаризованная зона и, наконец, западная зона, об очертаниях и статусе которой мы пока не можем сказать ничего определённого. Но мы видим, что Украина превращается в территорию, состоящую из трёх зон", - сказал Орбан, выступая с речью по случаю открытия политического сезона в городе Кётче.
Орбан высказался о будущем Украины
24 февраля, 17:26
Орбан высказался о будущем Украины
24 февраля, 17:26
По его словам, Запад де факто уже "признал существование российской зоны".
"Дискуссия идет только о том, будет ли она состоять из двух, четырёх, пяти или шести областей. Но о её отсутствии уже не идёт речи. Российская зона уже создана. Она охватывает примерно 20 процентов территории Украины. Это уже прошлое, и об этом уже не спорят. Ведётся дискуссия о том, в скольких километрах от границы российской зоны должна быть создана демилитаризованная зона: 40 километров, 50, 100, 200 – мы не знаем, это происходит сейчас. Это будет вторая зона", - отметил он.
Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Кита Келлог в интервью британской газете Times предположил, что Украину после окончания конфликта можно было бы разделить на несколько зон контроля - по аналогии с тем, как был разделен Берлин после Второй мировой войны, но без наземных сил США.
Ранее Владимир Зеленский употребил оборот о юридическом непризнании фактически потерянных для Киева территорий, хотя ранее говорил об их непризнании в любом формате. Говоря о Сумской и Харьковской областях, он сделал предположение, что о российском контроле за ними речи не пойдет. При этом в рассуждениях о других подконтрольных России территориях в его лексике появился этот новый нюанс, отмечает агентство УНИАН.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
В Белом доме оценили вероятность завершения конфликта на Украине
28 августа, 20:40
 
