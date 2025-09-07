https://ria.ru/20250907/orban-2040306431.html

Орбан предрек разделение Украины после завершения конфликта

Орбан предрек разделение Украины после завершения конфликта - РИА Новости, 07.09.2025

Орбан предрек разделение Украины после завершения конфликта

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предрек разделение Украины на российскую, демилитаризованную и западную зону после завершения конфликта. РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T19:01:00+03:00

2025-09-07T19:01:00+03:00

2025-09-07T19:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

виктор орбан

дональд трамп

кит келлог

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035096689_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_09fbaeb790d55e3bb704aefdeca643d5.jpg

БУДАПЕШТ, 7 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предрек разделение Украины на российскую, демилитаризованную и западную зону после завершения конфликта. "Сегодня европейцы "элегантно" рассуждают о гарантиях безопасности, но эти гарантии фактически означают раздел Украины... Результатом раздела Украины станут российская зона, демилитаризованная зона и, наконец, западная зона, об очертаниях и статусе которой мы пока не можем сказать ничего определённого. Но мы видим, что Украина превращается в территорию, состоящую из трёх зон", - сказал Орбан, выступая с речью по случаю открытия политического сезона в городе Кётче. По его словам, Запад де факто уже "признал существование российской зоны". "Дискуссия идет только о том, будет ли она состоять из двух, четырёх, пяти или шести областей. Но о её отсутствии уже не идёт речи. Российская зона уже создана. Она охватывает примерно 20 процентов территории Украины. Это уже прошлое, и об этом уже не спорят. Ведётся дискуссия о том, в скольких километрах от границы российской зоны должна быть создана демилитаризованная зона: 40 километров, 50, 100, 200 – мы не знаем, это происходит сейчас. Это будет вторая зона", - отметил он. Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Кита Келлог в интервью британской газете Times предположил, что Украину после окончания конфликта можно было бы разделить на несколько зон контроля - по аналогии с тем, как был разделен Берлин после Второй мировой войны, но без наземных сил США. Ранее Владимир Зеленский употребил оборот о юридическом непризнании фактически потерянных для Киева территорий, хотя ранее говорил об их непризнании в любом формате. Говоря о Сумской и Харьковской областях, он сделал предположение, что о российском контроле за ними речи не пойдет. При этом в рассуждениях о других подконтрольных России территориях в его лексике появился этот новый нюанс, отмечает агентство УНИАН. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20250224/orban-2001329197.html

https://ria.ru/20250828/ssha-2038187854.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, сша, виктор орбан, дональд трамп, кит келлог