Рейтинг@Mail.ru
Восьмерка добровольцев ОПЕК+ проведет следующую встречу в октябре - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 07.09.2025 (обновлено: 16:03 07.09.2025)
https://ria.ru/20250907/opek-2040291474.html
Восьмерка добровольцев ОПЕК+ проведет следующую встречу в октябре
Восьмерка добровольцев ОПЕК+ проведет следующую встречу в октябре - РИА Новости, 07.09.2025
Восьмерка добровольцев ОПЕК+ проведет следующую встречу в октябре
Страны ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ,... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T16:02:00+03:00
2025-09-07T16:03:00+03:00
в мире
россия
саудовская аравия
ирак
опек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821736828_0:0:3120:1755_1920x0_80_0_0_8b8a5164198593fa9da596fa9bdffc2e.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Страны ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) планируют провести следующую встречу 5 октября, говорится в коммюнике организации. "Восемь стран ОПЕК+ будут проводить ежемесячные встречи для рассмотрения рыночных условий, соответствия и компенсаций. Восемь стран встретятся 5 октября 2025 года", - говорится в сообщении на сайте ОПЕК.
https://ria.ru/20250819/putin-2036333111.html
россия
саудовская аравия
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821736828_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_4ea542b049864ca669bab90dad950eaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, саудовская аравия, ирак, опек
В мире, Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОПЕК
Восьмерка добровольцев ОПЕК+ проведет следующую встречу в октябре

Восьмерка "добровольцев" ОПЕК+ проведет следующую встречу 5 октября

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Страны ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) планируют провести следующую встречу 5 октября, говорится в коммюнике организации.
"Восемь стран ОПЕК+ будут проводить ежемесячные встречи для рассмотрения рыночных условий, соответствия и компенсаций. Восемь стран встретятся 5 октября 2025 года", - говорится в сообщении на сайте ОПЕК.
Владимир Путин и Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Путин и наследный принц Саудовской Аравии оценили работу ОПЕК+
19 августа, 16:21
 
В миреРоссияСаудовская АравияИракОПЕК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала