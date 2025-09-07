https://ria.ru/20250907/opek-2040291474.html
Восьмерка добровольцев ОПЕК+ проведет следующую встречу в октябре
Страны ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ,... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T16:02:00+03:00
2025-09-07T16:02:00+03:00
2025-09-07T16:03:00+03:00
в мире
россия
саудовская аравия
ирак
опек
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Страны ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) планируют провести следующую встречу 5 октября, говорится в коммюнике организации. "Восемь стран ОПЕК+ будут проводить ежемесячные встречи для рассмотрения рыночных условий, соответствия и компенсаций. Восемь стран встретятся 5 октября 2025 года", - говорится в сообщении на сайте ОПЕК.
