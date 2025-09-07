https://ria.ru/20250907/opek-2040289877.html

Восьмерка ОПЕК+ начала онлайн-встречу

Восьмерка ОПЕК+ начала онлайн-встречу - РИА Новости, 07.09.2025

Восьмерка ОПЕК+ начала онлайн-встречу

Восемь стран ОПЕК+, в которую входят Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Казахстан, Оман и Алжир, начинают онлайн-встречу, где обсудят уровни... РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T15:47:00+03:00

2025-09-07T15:47:00+03:00

2025-09-07T15:47:00+03:00

в мире

россия

саудовская аравия

оаэ

опек

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821776099_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_85d76cb6b83c2eef8cbd5840da00e2ac.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Восемь стран ОПЕК+, в которую входят Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Казахстан, Оман и Алжир, начинают онлайн-встречу, где обсудят уровни нефтедобычи на октябрь после досрочного выхода из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. Восьмерка ОПЕК+ в сентябре в очередной раз увеличивает разрешенный для себя уровень добычи, в этот раз почти на 550 тысяч баррелей в сутки. Это позволит участникам завершить к октябрю отказ от добровольных сокращений на 2,2 миллиона баррелей в сутки раньше запланированного на год. Также у этих стран остаются дополнительные ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки. Как ожидается, страны должны обсудить, что им делать дальше. Источники агентства Блумберг утверждают, что восьмерка предварительно договорилась увеличить добычу нефти в октябре на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня сентября. Это может стать началом выхода из ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые пока действуют до конца 2026 года. От ограничений на 2,2 миллиона баррелей ОПЕК+ постепенно отказывается с апреля. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. Однако восьмерка "добровольцев" решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить производство нефти в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля. В августе эти страны стали увеличивать разрешенный уровень добычи почти на 550 тысяч баррелей в сутки без учета плана по компенсациям. Аналогичное решение было принято и для сентября. Однако страны также придерживаются плана по компенсациям ранее допущенного перепроизводства, поэтому фактически разрешенный уровень добычи ниже. Восемь стран ОПЕК+ планировали до 18 августа представить обновленный график, но пока он не публиковался. Согласно старому плану, этим участникам фактически разрешено увеличить добычу в сентябре только на 528 тысяч баррелей, до 32,36 миллиона баррелей в сутки.

https://ria.ru/20250907/neft-2040258396.html

россия

саудовская аравия

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, саудовская аравия, оаэ, опек