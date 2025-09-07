Восьмерка ОПЕК+ начала онлайн-встречу

https://ria.ru/20250907/opek-2040289877.html
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Восемь стран ОПЕК+, в которую входят Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Казахстан, Оман и Алжир, начинают онлайн-встречу, где обсудят уровни нефтедобычи на октябрь после досрочного выхода из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. Восьмерка ОПЕК+ в сентябре в очередной раз увеличивает разрешенный для себя уровень добычи, в этот раз почти на 550 тысяч баррелей в сутки. Это позволит участникам завершить к октябрю отказ от добровольных сокращений на 2,2 миллиона баррелей в сутки раньше запланированного на год. Также у этих стран остаются дополнительные ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки. Как ожидается, страны должны обсудить, что им делать дальше. Источники агентства Блумберг утверждают, что восьмерка предварительно договорилась увеличить добычу нефти в октябре на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня сентября. Это может стать началом выхода из ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые пока действуют до конца 2026 года. От ограничений на 2,2 миллиона баррелей ОПЕК+ постепенно отказывается с апреля. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. Однако восьмерка "добровольцев" решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить производство нефти в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля. В августе эти страны стали увеличивать разрешенный уровень добычи почти на 550 тысяч баррелей в сутки без учета плана по компенсациям. Аналогичное решение было принято и для сентября. Однако страны также придерживаются плана по компенсациям ранее допущенного перепроизводства, поэтому фактически разрешенный уровень добычи ниже. Восемь стран ОПЕК+ планировали до 18 августа представить обновленный график, но пока он не публиковался. Согласно старому плану, этим участникам фактически разрешено увеличить добычу в сентябре только на 528 тысяч баррелей, до 32,36 миллиона баррелей в сутки.
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Восемь стран ОПЕК+, в которую входят Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Казахстан, Оман и Алжир, начинают онлайн-встречу, где обсудят уровни нефтедобычи на октябрь после досрочного выхода из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
Восьмерка ОПЕК+
в сентябре в очередной раз увеличивает разрешенный для себя уровень добычи, в этот раз почти на 550 тысяч баррелей в сутки. Это позволит участникам завершить к октябрю отказ от добровольных сокращений на 2,2 миллиона баррелей в сутки раньше запланированного на год. Также у этих стран остаются дополнительные ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки.
Как ожидается, страны должны обсудить, что им делать дальше. Источники агентства Блумберг утверждают, что восьмерка предварительно договорилась увеличить добычу нефти в октябре на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня сентября. Это может стать началом выхода из ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые пока действуют до конца 2026 года.
От ограничений на 2,2 миллиона баррелей ОПЕК+ постепенно отказывается с апреля. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. Однако восьмерка "добровольцев" решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить производство нефти в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля. В августе эти страны стали увеличивать разрешенный уровень добычи почти на 550 тысяч баррелей в сутки без учета плана по компенсациям. Аналогичное решение было принято и для сентября.
Однако страны также придерживаются плана по компенсациям ранее допущенного перепроизводства, поэтому фактически разрешенный уровень добычи ниже. Восемь стран ОПЕК+ планировали до 18 августа представить обновленный график, но пока он не публиковался. Согласно старому плану, этим участникам фактически разрешено увеличить добычу в сентябре только на 528 тысяч баррелей, до 32,36 миллиона баррелей в сутки.