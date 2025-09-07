https://ria.ru/20250907/ogranicheniya-2040231350.html

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Нижнего Новгорода ("Стригино"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

