https://ria.ru/20250907/obstrel-2040252582.html
При ударе ВСУ по Голой Пристани погибла пожилая женщина
При ударе ВСУ по Голой Пристани погибла пожилая женщина - РИА Новости, 07.09.2025
При ударе ВСУ по Голой Пристани погибла пожилая женщина
70-летняя женщина погибла в результате удара украинского БПЛА по населенному пункту Голая Пристань, всего за сутки боевики киевского режима нанесли по левому... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T09:36:00+03:00
2025-09-07T09:36:00+03:00
2025-09-07T09:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
днепр (река)
херсонская область
новая каховка
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_ad0ef3ccb46a0b0bfe4cea92120ee251.jpg
ГЕНИЧЕСК, 7 сен - РИА Новости. 70-летняя женщина погибла в результате удара украинского БПЛА по населенному пункту Голая Пристань, всего за сутки боевики киевского режима нанесли по левому берегу Днепра Херсонской области 80 ударов с применением ствольной артиллерии и 18 при помощи БПЛА, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "В Голой Пристани в результате попадания БПЛА погибла 70-летняя женщина. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 57 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 23 обстрела со стороны ВСУ произошли ночью. 18 ударов по области украинская армия нанесла с помощью БПЛА", - сказал РИА Новости представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 11 населенных пунктов: Голая Пристань, Старая Збурьевка, Бехтеры, Алешки, Новая Каховка, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Каховка, Новая Маячка, Старая Маячка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
херсонская область
новая каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65bc29566e78bcedf87c1d6390f51917.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, днепр (река), херсонская область , новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Днепр (река), Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
При ударе ВСУ по Голой Пристани погибла пожилая женщина
При ударе ВСУ с БПЛА по Голой Пристани погибла пожилая женщина