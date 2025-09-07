https://ria.ru/20250907/obstrel-2040252582.html

При ударе ВСУ по Голой Пристани погибла пожилая женщина

При ударе ВСУ по Голой Пристани погибла пожилая женщина

специальная военная операция на украине

ГЕНИЧЕСК, 7 сен - РИА Новости. 70-летняя женщина погибла в результате удара украинского БПЛА по населенному пункту Голая Пристань, всего за сутки боевики киевского режима нанесли по левому берегу Днепра Херсонской области 80 ударов с применением ствольной артиллерии и 18 при помощи БПЛА, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "В Голой Пристани в результате попадания БПЛА погибла 70-летняя женщина. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 57 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 23 обстрела со стороны ВСУ произошли ночью. 18 ударов по области украинская армия нанесла с помощью БПЛА", - сказал РИА Новости представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 11 населенных пунктов: Голая Пристань, Старая Збурьевка, Бехтеры, Алешки, Новая Каховка, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Каховка, Новая Маячка, Старая Маячка.

