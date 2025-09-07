Рейтинг@Mail.ru
При ударе ВСУ по Голой Пристани погибла пожилая женщина - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:36 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/obstrel-2040252582.html
При ударе ВСУ по Голой Пристани погибла пожилая женщина
При ударе ВСУ по Голой Пристани погибла пожилая женщина - РИА Новости, 07.09.2025
При ударе ВСУ по Голой Пристани погибла пожилая женщина
70-летняя женщина погибла в результате удара украинского БПЛА по населенному пункту Голая Пристань, всего за сутки боевики киевского режима нанесли по левому... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T09:36:00+03:00
2025-09-07T09:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
днепр (река)
херсонская область
новая каховка
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_ad0ef3ccb46a0b0bfe4cea92120ee251.jpg
ГЕНИЧЕСК, 7 сен - РИА Новости. 70-летняя женщина погибла в результате удара украинского БПЛА по населенному пункту Голая Пристань, всего за сутки боевики киевского режима нанесли по левому берегу Днепра Херсонской области 80 ударов с применением ствольной артиллерии и 18 при помощи БПЛА, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "В Голой Пристани в результате попадания БПЛА погибла 70-летняя женщина. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 57 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 23 обстрела со стороны ВСУ произошли ночью. 18 ударов по области украинская армия нанесла с помощью БПЛА", - сказал РИА Новости представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 11 населенных пунктов: Голая Пристань, Старая Збурьевка, Бехтеры, Алешки, Новая Каховка, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Каховка, Новая Маячка, Старая Маячка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
херсонская область
новая каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65bc29566e78bcedf87c1d6390f51917.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, днепр (река), херсонская область , новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Днепр (река), Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
При ударе ВСУ по Голой Пристани погибла пожилая женщина

При ударе ВСУ с БПЛА по Голой Пристани погибла пожилая женщина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 7 сен - РИА Новости. 70-летняя женщина погибла в результате удара украинского БПЛА по населенному пункту Голая Пристань, всего за сутки боевики киевского режима нанесли по левому берегу Днепра Херсонской области 80 ударов с применением ствольной артиллерии и 18 при помощи БПЛА, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"В Голой Пристани в результате попадания БПЛА погибла 70-летняя женщина. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 57 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 23 обстрела со стороны ВСУ произошли ночью. 18 ударов по области украинская армия нанесла с помощью БПЛА", - сказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 11 населенных пунктов: Голая Пристань, Старая Збурьевка, Бехтеры, Алешки, Новая Каховка, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Каховка, Новая Маячка, Старая Маячка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДнепр (река)Херсонская областьНовая КаховкаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала