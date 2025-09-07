https://ria.ru/20250907/oae-2040227251.html

Из ОАЭ в Газу за неделю прибыли 100 грузовиков с гумпомощью

Сто грузовиков с 2376 тоннами гуманитарной помощи прибыли из ОАЭ в сектор Газа за последнюю неделю, передает эмиратское агентство WAM. РИА Новости, 07.09.2025

ДУБАЙ, 7 сен - РИА Новости. Сто грузовиков с 2376 тоннами гуманитарной помощи прибыли из ОАЭ в сектор Газа за последнюю неделю, передает эмиратское агентство WAM. "Колонны (за последнюю неделю - ред.) состояли из 100 грузовиков, перевозивших более 2376 тонн гуманитарной помощи, включая продовольствие, медикаменты и материалы для строительства убежищ", - говорится в сообщении WAM. По данным агентства, с открытия Израилем контрольно-пропускных пунктов на границе с сектором Газа в сектор было доставлено более 10 тысяч тонн гуманитарной помощи из ОАЭ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 26 июля приняла решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы. Также усилиями ряда стран, включая ОАЭ, возобновился сброс гуманитарной помощи с воздуха. Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после того, как Израиль отказался работать с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), которое многие десятилетия отвечало за снабжение палестинцев. Несколько сотен распределительных пунктов БАПОР были заменены четырьмя, которые открыл частный американский фонд GHF (Гуманитарный фонд Газы) при поддержке израильских властей в районах, которые считаются зачищенными от палестинского движения ХАМАС. Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой по палестинцам со стороны израильских военных. Применение оружия израильтяне обычно оправдывают тем, что палестинцы якобы отклоняются от определенных им маршрутов и опасно приближаются к армейским позициям. В Израиле обвиняют БАПОР в тесных связях с ХАМАС и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям сектора Газа в обход палестинского движения. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых - мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявлял РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта. В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.

