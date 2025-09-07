Восемь стран ОПЕК+ увеличат предел нефтедобычи в октябре
Восьмерка ОПЕК+ решила увеличить предел нефтедобычи в октябре на 137 тыс б/с
Добыча нефти в Татарстане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Восемь стран ОПЕК+, куда входят Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Оман и Алжир, на встрече в воскресенье приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти на октябрь на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня сентября, сообщил ОПЕК.
"Восемь стран-участниц приняли решение о корректировке добычи на 137 тысяч баррелей в сутки из 1,65 миллиона баррелей в сутки, о которых было объявлено в апреле 2023 года. Эта корректировка будет реализована в октябре 2025 года," - говорится в сообщении.
Как пояснил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24", принято решение об увеличении в октябре предельного уровня добычи на 1/12 от оставшихся добровольных ограничений.
У восьми из 19 членов соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые, как предполагалось ранее, действуют до конца 2026 года. От ограничений, введенных чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей, ОПЕК+ постепенно отказывается с апреля. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года.
Однако восьмерка "добровольцев" решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить производство нефти в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля. В августе эти страны стали увеличивать разрешенный уровень добычи почти на 550 тысяч баррелей в сутки без учета плана по компенсациям. Аналогичное решение было принято и для сентября. Таким образом, уже к концу текущего месяца ОПЕК+ завершит выход из ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки.