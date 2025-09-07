https://ria.ru/20250907/nebenzya-2040301817.html
Постпред Украины заявил, что всегда внимательно слушает выступления Небензи
Постпред Украины заявил, что всегда внимательно слушает выступления Небензи - РИА Новости, 07.09.2025
Постпред Украины заявил, что всегда внимательно слушает выступления Небензи
Постпред Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что всегда внимательно слушает выступления постпреда РФ Василия Небензи. РИА Новости, 07.09.2025
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Постпред Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что всегда внимательно слушает выступления постпреда РФ Василия Небензи. "Кстати, я всегда внимательно слушаю... Я делаю это для того, чтобы разработать стратегию моих следующих выступлений", - заявил Мельник в интервью немецкому журналу Stern, отвечая на вопрос об ощущениях от нахождения за одним столом с "опытным российским дипломатом" Небензей. Говоря об ООН, Мельник также выразил мнение, что работа Совета безопасности ООН якобы заблокирована из-за вето со стороны Москвы. Он утверждает, что звучавшее ранее от него предложение исключить Россию из СБ ООН было "риторическим", однако в интервью дипломат выразил надежду, что исключение все-таки произойдет. Мельник известен своими грубыми высказываниями. Весной 2022 года, будучи послом Украины в Германии, он сравнил канцлера ФРГ Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой", но позднее выразил сожаление по поводу этих слов, а позднее нецензурно обругал американского предпринимателя Илона Маска в ответ на предложенный тем план мира между Россией и Украиной. Кроме того, в июне 2022 года в ряде стран Мельника подвергли массированной критике за его выступления в защиту лидера украинских националистов Степана Бандеры.
