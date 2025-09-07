Рейтинг@Mail.ru
Постпред Украины заявил, что всегда внимательно слушает выступления Небензи - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/nebenzya-2040301817.html
Постпред Украины заявил, что всегда внимательно слушает выступления Небензи
Постпред Украины заявил, что всегда внимательно слушает выступления Небензи - РИА Новости, 07.09.2025
Постпред Украины заявил, что всегда внимательно слушает выступления Небензи
Постпред Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что всегда внимательно слушает выступления постпреда РФ Василия Небензи. РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T17:50:00+03:00
2025-09-07T17:50:00+03:00
в мире
украина
россия
андрей мельник
василий небензя
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_0:56:3069:1782_1920x0_80_0_0_5e1b512fac274492ca4acf2a51ea399c.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Постпред Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что всегда внимательно слушает выступления постпреда РФ Василия Небензи. "Кстати, я всегда внимательно слушаю... Я делаю это для того, чтобы разработать стратегию моих следующих выступлений", - заявил Мельник в интервью немецкому журналу Stern, отвечая на вопрос об ощущениях от нахождения за одним столом с "опытным российским дипломатом" Небензей. Говоря об ООН, Мельник также выразил мнение, что работа Совета безопасности ООН якобы заблокирована из-за вето со стороны Москвы. Он утверждает, что звучавшее ранее от него предложение исключить Россию из СБ ООН было "риторическим", однако в интервью дипломат выразил надежду, что исключение все-таки произойдет. Мельник известен своими грубыми высказываниями. Весной 2022 года, будучи послом Украины в Германии, он сравнил канцлера ФРГ Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой", но позднее выразил сожаление по поводу этих слов, а позднее нецензурно обругал американского предпринимателя Илона Маска в ответ на предложенный тем план мира между Россией и Украиной. Кроме того, в июне 2022 года в ряде стран Мельника подвергли массированной критике за его выступления в защиту лидера украинских националистов Степана Бандеры.
https://ria.ru/20250904/rossiya-2039765189.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_6df2f2c432e5448451b7b6c0735b59b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, андрей мельник, василий небензя, оон
В мире, Украина, Россия, Андрей Мельник, Василий Небензя, ООН
Постпред Украины заявил, что всегда внимательно слушает выступления Небензи

Мельник заявил, что всегда внимательно слушает выступления Небензи

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Постпред Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что всегда внимательно слушает выступления постпреда РФ Василия Небензи.
"Кстати, я всегда внимательно слушаю... Я делаю это для того, чтобы разработать стратегию моих следующих выступлений", - заявил Мельник в интервью немецкому журналу Stern, отвечая на вопрос об ощущениях от нахождения за одним столом с "опытным российским дипломатом" Небензей.
Говоря об ООН, Мельник также выразил мнение, что работа Совета безопасности ООН якобы заблокирована из-за вето со стороны Москвы. Он утверждает, что звучавшее ранее от него предложение исключить Россию из СБ ООН было "риторическим", однако в интервью дипломат выразил надежду, что исключение все-таки произойдет.
Мельник известен своими грубыми высказываниями. Весной 2022 года, будучи послом Украины в Германии, он сравнил канцлера ФРГ Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой", но позднее выразил сожаление по поводу этих слов, а позднее нецензурно обругал американского предпринимателя Илона Маска в ответ на предложенный тем план мира между Россией и Украиной. Кроме того, в июне 2022 года в ряде стран Мельника подвергли массированной критике за его выступления в защиту лидера украинских националистов Степана Бандеры.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Небензя призвал учитывать новые территориальные реалии на Украине
4 сентября, 19:27
 
В миреУкраинаРоссияАндрей МельникВасилий НебензяООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала