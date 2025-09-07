https://ria.ru/20250907/nebenzya-2040301817.html

Постпред Украины заявил, что всегда внимательно слушает выступления Небензи

Постпред Украины заявил, что всегда внимательно слушает выступления Небензи

2025-09-07

Постпред Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что всегда внимательно слушает выступления постпреда РФ Василия Небензи.

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Постпред Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что всегда внимательно слушает выступления постпреда РФ Василия Небензи. "Кстати, я всегда внимательно слушаю... Я делаю это для того, чтобы разработать стратегию моих следующих выступлений", - заявил Мельник в интервью немецкому журналу Stern, отвечая на вопрос об ощущениях от нахождения за одним столом с "опытным российским дипломатом" Небензей. Говоря об ООН, Мельник также выразил мнение, что работа Совета безопасности ООН якобы заблокирована из-за вето со стороны Москвы. Он утверждает, что звучавшее ранее от него предложение исключить Россию из СБ ООН было "риторическим", однако в интервью дипломат выразил надежду, что исключение все-таки произойдет. Мельник известен своими грубыми высказываниями. Весной 2022 года, будучи послом Украины в Германии, он сравнил канцлера ФРГ Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой", но позднее выразил сожаление по поводу этих слов, а позднее нецензурно обругал американского предпринимателя Илона Маска в ответ на предложенный тем план мира между Россией и Украиной. Кроме того, в июне 2022 года в ряде стран Мельника подвергли массированной критике за его выступления в защиту лидера украинских националистов Степана Бандеры.

