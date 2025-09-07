Рейтинг@Mail.ru
Дмитрий Нагиев пожаловался на маленькую пенсию
17:02 07.09.2025
Дмитрий Нагиев пожаловался на маленькую пенсию
Дмитрий Нагиев пожаловался на маленькую пенсию
дмитрий нагиев
общество
МОСКВА, 7 cен — РИА Новости. Российский шоумен Дмитрий Нагиев сообщил в эфире YouTube-шоу Circle Property Dubai, что в старости его ждет маленькая пенсия.По расчетам артиста, сумма выплаты составит 20 тысяч рублей, в связи с чем накопленных средств ему может оказаться недостаточно для комфортной жизни.При этом Нагиев не подтвердил слухи о крупных гонорарах за мастер-классы в Дубае. По его словам, организаторы покрывают только расходы на перелет, проживание и питание.Шоумен упомянул, что ему рекомендовали инвестировать в коммерческую недвижимость для получения пассивного дохода, однако пока он не считает такие вложения выгодными.
дмитрий нагиев, общество
Дмитрий Нагиев, Общество
Дмитрий Нагиев пожаловался на маленькую пенсию

Дмитрий Нагиев пожаловался на маленькую пенсию в 20 тысяч рублей

Актер Дмитрий Нагиев
Актер Дмитрий Нагиев - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Актер Дмитрий Нагиев. Архивное фото
МОСКВА, 7 cен — РИА Новости. Российский шоумен Дмитрий Нагиев сообщил в эфире YouTube-шоу Circle Property Dubai, что в старости его ждет маленькая пенсия.
По расчетам артиста, сумма выплаты составит 20 тысяч рублей, в связи с чем накопленных средств ему может оказаться недостаточно для комфортной жизни.
При этом Нагиев не подтвердил слухи о крупных гонорарах за мастер-классы в Дубае. По его словам, организаторы покрывают только расходы на перелет, проживание и питание.
Шоумен упомянул, что ему рекомендовали инвестировать в коммерческую недвижимость для получения пассивного дохода, однако пока он не считает такие вложения выгодными.
Дмитрий НагиевОбщество
 
 
