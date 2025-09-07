https://ria.ru/20250907/nagiev-2040296982.html

Дмитрий Нагиев пожаловался на маленькую пенсию

МОСКВА, 7 cен — РИА Новости. Российский шоумен Дмитрий Нагиев сообщил в эфире YouTube-шоу Circle Property Dubai, что в старости его ждет маленькая пенсия.По расчетам артиста, сумма выплаты составит 20 тысяч рублей, в связи с чем накопленных средств ему может оказаться недостаточно для комфортной жизни.При этом Нагиев не подтвердил слухи о крупных гонорарах за мастер-классы в Дубае. По его словам, организаторы покрывают только расходы на перелет, проживание и питание.Шоумен упомянул, что ему рекомендовали инвестировать в коммерческую недвижимость для получения пассивного дохода, однако пока он не считает такие вложения выгодными.

