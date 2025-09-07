https://ria.ru/20250907/moskva-2040280975.html

Более 40 тысяч человек приняли участие в крестном ходе в Москве

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Более 40 тысяч человек приняли участие в общемосковском крестном ходе, который прошел в воскресенье, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков. "Впервые за многие десятилетия прошел… всероссийский крестный ход во главе со Святейшим (патриархом Московским и всея Руси Кириллом - ред.) от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. По нашим подсчетам, более 40 тысяч приняли участие", - рассказал Сучков. Общемосковский крестный ход завершился у стен Новодевичьего монастыря в воскресенье. Молитвенное шествие прошло от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. Общая длина маршрута составила около шести километров. После завершения крестного хода был отслужен краткий молебен, после чего патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим со словом.

