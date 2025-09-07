Рейтинг@Mail.ru
Более 40 тысяч человек приняли участие в крестном ходе в Москве
14:40 07.09.2025
Более 40 тысяч человек приняли участие в крестном ходе в Москве
Более 40 тысяч человек приняли участие в крестном ходе в Москве
москва
россия
московская патриархия
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Более 40 тысяч человек приняли участие в общемосковском крестном ходе, который прошел в воскресенье, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков. "Впервые за многие десятилетия прошел… всероссийский крестный ход во главе со Святейшим (патриархом Московским и всея Руси Кириллом - ред.) от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. По нашим подсчетам, более 40 тысяч приняли участие", - рассказал Сучков. Общемосковский крестный ход завершился у стен Новодевичьего монастыря в воскресенье. Молитвенное шествие прошло от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. Общая длина маршрута составила около шести километров. После завершения крестного хода был отслужен краткий молебен, после чего патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим со словом.
москва, россия, московская патриархия
Москва, Россия, Московская Патриархия
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Более 40 тысяч человек приняли участие в общемосковском крестном ходе, который прошел в воскресенье, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
"Впервые за многие десятилетия прошел… всероссийский крестный ход во главе со Святейшим (патриархом Московским и всея Руси Кириллом - ред.) от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. По нашим подсчетам, более 40 тысяч приняли участие", - рассказал Сучков.
Общемосковский крестный ход завершился у стен Новодевичьего монастыря в воскресенье. Молитвенное шествие прошло от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. Общая длина маршрута составила около шести километров.
После завершения крестного хода был отслужен краткий молебен, после чего патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим со словом.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит божественную литургию в день празднования Собора Московских святых в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Россия прошла пусть возрождения церковной жизни, заявил патриарх Кирилл
МоскваРоссияМосковская Патриархия
 
 
