13:47 07.09.2025
Подросток в Москве перевела мошенникам средства со счетов бабушки
Подросток в Москве перевела мошенникам средства со счетов бабушки
Тринадцатилетняя девочка перевела мошенникам более 1,2 миллиона рублей со счетов бабушки в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка прокуратуры. РИА Новости, 07.09.2025
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Тринадцатилетняя девочка перевела мошенникам более 1,2 миллиона рублей со счетов бабушки в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка прокуратуры. "Девочке позвонил неизвестный и, представляясь сотрудником правоохранительных органов, оказывая психологическое давление, запугивая нарушением закона и угрожая проблемами с налоговой инспекцией, убедил ее осуществить переводы денежных средств со счета бабушки на счета, подконтрольные аферистам, якобы в целях декларирования", - говорится в сообщении. Отмечается, что девочка испугалась и, не сказав ничего взрослым, выполнила условия неизвестных. Воспользовавшись телефоном бабушки, она перевела с ее счета двумя транзакциями сначала 750 тысяч рублей, а затем еще 200 тысяч рублей. "Впоследствии со счета бабушки в другом банке мошенники списали еще 280 тысяч рублей. Общий ущерб превысил 1,2 млн рублей", - отмечают в прокуратуре. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Подросток в Москве перевела мошенникам средства со счетов бабушки

В Москве подросток перевела мошенникам более 1,2 млн рублей со счетов бабушки

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Тринадцатилетняя девочка перевела мошенникам более 1,2 миллиона рублей со счетов бабушки в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка прокуратуры.
"Девочке позвонил неизвестный и, представляясь сотрудником правоохранительных органов, оказывая психологическое давление, запугивая нарушением закона и угрожая проблемами с налоговой инспекцией, убедил ее осуществить переводы денежных средств со счета бабушки на счета, подконтрольные аферистам, якобы в целях декларирования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что девочка испугалась и, не сказав ничего взрослым, выполнила условия неизвестных. Воспользовавшись телефоном бабушки, она перевела с ее счета двумя транзакциями сначала 750 тысяч рублей, а затем еще 200 тысяч рублей.
"Впоследствии со счета бабушки в другом банке мошенники списали еще 280 тысяч рублей. Общий ущерб превысил 1,2 млн рублей", - отмечают в прокуратуре.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Совфеде рассказали о борьбе с мошенниками в мессенджере MAX
Вчера, 19:36
