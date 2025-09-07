Подросток в Москве перевела мошенникам средства со счетов бабушки

https://ria.ru/20250907/moshenniki-2040277142.html

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Тринадцатилетняя девочка перевела мошенникам более 1,2 миллиона рублей со счетов бабушки в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка прокуратуры. "Девочке позвонил неизвестный и, представляясь сотрудником правоохранительных органов, оказывая психологическое давление, запугивая нарушением закона и угрожая проблемами с налоговой инспекцией, убедил ее осуществить переводы денежных средств со счета бабушки на счета, подконтрольные аферистам, якобы в целях декларирования", - говорится в сообщении. Отмечается, что девочка испугалась и, не сказав ничего взрослым, выполнила условия неизвестных. Воспользовавшись телефоном бабушки, она перевела с ее счета двумя транзакциями сначала 750 тысяч рублей, а затем еще 200 тысяч рублей. "Впоследствии со счета бабушки в другом банке мошенники списали еще 280 тысяч рублей. Общий ущерб превысил 1,2 млн рублей", - отмечают в прокуратуре. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

